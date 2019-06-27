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27.06.2019
Номер: 65
Выпуск: 3805
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ АБХАЗИИ
26 июня в Абхазии началась регистрация Центральной избирательной комиссией инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты республики.
По сообщению Центризбиркома, сегодня зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Алмаса Северьяновича Джапуа.
Также была зарегистрирована Республиканская политическая партия «Акзаара».
Выборы Президента Абхазии пройдут 25 августа.
Номер: 65
Выпуск: 3805
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс