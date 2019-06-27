В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ АБХАЗИИ

26 июня в Абхазии началась регистрация Центральной избирательной комиссией инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты республики.

По сообщению Центризбиркома, сегодня зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в Президенты Абхазии Алмаса Северьяновича Джапуа.

Также была зарегистрирована Республиканская политическая партия «Акзаара».

Выборы Президента Абхазии пройдут 25 августа.

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс