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27.06.2019
Номер: 65
Выпуск: 3805
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Алана Тадтаева с избранием на пост Председателя Парламента Республики Южная Осетия. В своем поздравлении Валерий Кварчия выразил уверенность в том, что сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества парламентов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия будут способствовать дальнейшему развитию всесторонних связей между двумя государствами.
Номер: 65
Выпуск: 3805
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс