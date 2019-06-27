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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 27.06.2019

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Алана Тадтаева с избранием на пост Председателя Парламента Республики Южная Осетия. В своем поздравлении Валерий Кварчия выразил уверенность в том, что сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества парламентов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия будут способствовать дальнейшему развитию всесторонних связей между двумя государствами.


Номер:  65
Выпуск:  3805
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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