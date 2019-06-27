ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Алана Тадтаева с избранием на пост Председателя Парламента Республики Южная Осетия. В своем поздравлении Валерий Кварчия выразил уверенность в том, что сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества парламентов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия будут способствовать дальнейшему развитию всесторонних связей между двумя государствами.

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс