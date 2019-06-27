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27.06.2019
Номер: 65
Выпуск: 3805
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил коллектив «Абаза-ТВ» с днем основания телеканала
«Уважаемые сотрудники первого независимого абхазского телеканала «Абаза-ТВ»!
Поздравляю вас с днем основания телеканала!
Уже 12 лет «Абаза-ТВ» оперативно, качественно и объективно освещает происходящие в стране политические, социально-экономические и культурные события.
Телеканал располагает доверием многотысячной аудитории, и за этим стоит большой труд сплоченного коллектива «Абаза-ТВ». Преданное отношение к своему делу, энтузиазм и трудолюбие стали залогом вашей многолетней успешной работы.
Желаю вам благополучия, удачи во всех начинаниях и новых успехов».
Номер: 65
Выпуск: 3805
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА