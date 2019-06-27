ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил коллектив «Абаза-ТВ» с днем основания телеканала

«Уважаемые сотрудники первого независимого абхазского телеканала «Абаза-ТВ»!

Поздравляю вас с днем основания телеканала!

Уже 12 лет «Абаза-ТВ» оперативно, качественно и объективно освещает происходящие в стране политические, социально-экономические и культурные события.

Телеканал располагает доверием многотысячной аудитории, и за этим стоит большой труд сплоченного коллектива «Абаза-ТВ». Преданное отношение к своему делу, энтузиазм и трудолюбие стали залогом вашей многолетней успешной работы.

Желаю вам благополучия, удачи во всех начинаниях и новых успехов».

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА