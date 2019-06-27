ЯЗЫК – ЭТО ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Советник Президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимир Зантария прокомментировал Распоряжение главы государства о подготовке проекта Государственной целевой программы по развитию государственного языка Республики Абхазия, со сроком реализации 2020-2022 гг.

Как отметил Зантария: «Распоряжение имеет глубокую, серьезную мотивацию. Кабинету Министров дано поручение. Будет создана государственная комиссия, куда войдут специалисты, эксперты, руководители профильных министерств. Мы обязаны принять Государственную программу, соответствующую требованиям действующего Закона «О языке». Сам по себе Закон не может быть реализован, если не будет соответствующей целевой программы. Поэтому, Распоряжение направлено на то, чтобы создать очень серьезный документ, учитывающий каждую статью Закона».

Зантария рассказал о конкретных направлениях Программы: «Необходима реформа абхазской школы. Мы, конечно, должны будем обратиться к такому важному документу, как Концепция развития абхазской школы, которая была принята и утверждена Владиславом Ардзинба. При Владиславе Григорьевиче тоже была Программа развития абхазского языка, но она свою роль выполнила. Были подготовлены справочная, специальная и учебно-методическая литература, словари. Немало сделано, но этого недостаточно. Программа должна коснуться не только школ, детских садов, информационных средств, но и чиновничьей структуры. В Законе четко написано: чиновники должны свободно владеть государственным языком. В цивилизованном обществе человек, занимая ту или иную государственную должность, не может не владеть родным языком. Это нонсенс! Надо создать условия, чтобы те, кому трудно и кто хочет изучать язык, имели бы такую возможность».

При этом Владимир Зантария подчеркнул, что Программа должна быть включена в Государственный бюджет. «Задача в том, чтобы сделать Государственную программу, финансово подкрепленной», – сказал он.

«Государственный язык нельзя навязывать. Важно сделать так, чтобы он стал привлекательным. Нужен перелом в языковом сознании».

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс