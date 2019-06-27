ЗА СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Распоряжение о подготовке проекта государственной целевой программы по развитию государственного языка Республики Абхазия со сроком реализации 2020-2022 гг.

В документе, в частности, говорится:

«В соответствии со статьей 53 Конституции Республики Абхазия, Законом Республики Абхазия от 29 ноября 2007 года «О Государственном языке Республики Абхазия», в целях содействия реализуемым мерам по развитию государственного языка Республики Абхазия Кабинету Министров Республики Абхазия:

– в срок до 1 декабря 2019 года подготовить и представить в установленном порядке проект государственной целевой программы по развитию государственного языка Республики Абхазия со сроком реализации 2020-2022 гг.;

– в срок до 20 июля 2019 года с целью обеспечения публичного обсуждения проекта Программы утвердить состав комиссии по подготовке проекта Программы с привлечением представителей научного сообщества, экспертов и специалистов к процессу разработки проекта Программы;

– в срок до 1 октября 2019 года представить сведения о планируемых объемах и источниках финансирования проекта Программы, подпрограмм и каждого предусмотренного программного мероприятия на 2020 год и последующие годы действия Программы».

Номер: 65Выпуск: 3805Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА