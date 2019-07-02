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Мусорная проблема

О проблеме мусора и о причинах отсутствия переработки отходов жизнедеятельности в Абхазии говорят многие, как в прессе, так и в социальных сетях. Это становится настоящим национальным бедствием, поэтому спасением республики озабочено уже не только правительство, но и все общество. Причина приближающейся катастрофы заключается в том, что отходы жизнедеятельности человека в Абхазии накапливаются: мусор по старинке закапывают в землю – в котлованы, расположение которых не соответствует требованиям экологической безопасности. Кроме того, на официальных полигонах далеко не всегда соблюдаются стандарты хранения отходов, что приводит к размыванию свалок горными потоками и выносу мусора в море. Растет в Абхазии и количество стихийных свалок. В такие свалки превращаются обочины дорог, по которым передвигаются автомобили и автобусы с туристами. Особенно страдает от мусора морское побережье республики. И вот уже мусорная проблема постепенно начинает обрастать политическим содержанием.

На критические публикации в СМИ по поводу назревающей в республике экологической катастрофы, а также обращения общественности республики в соответствующие инстанции, чиновники отвечают, что в бюджете страны нет денег на утилизацию мусора. Однако нельзя сказать, что в республике ничего не делается для решения мусорной проблемы. Переносят свалки с побережья вглубь территории, пытаются увеличить штат работников, обслуживающих мусорные полигоны, ввели интерактивную систему заказа автомобилей на вывоз отходов. И уже принято решение правительства о строительстве нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе. Давно бьют в набат и экологи страны. Но этого мало. Нужны системные и решительные действия всего руководства страны, связанные со строительством в республике современного мусороперерабатывающего комбината. Необходимо лишь найти подходящего партнера для реализации проекта, после которого республика сможет даже получать доход с последующим использованием получаемой прибыли в экологических целях.

Главный эколог страны Савелий Читанава пояснил:

– В инвестиционную программу подано около пяти проектов. Каждый проект мы должны обязательно подвергнуть экологической экспертизе и сделать соответствующий прогноз.

Савелий Читанава уверен, что глобально решить вопрос переработки мусора при таком финансировании невозможно. Надо идти к решению этой проблемы поэтапно.

В Пицунде живет инженер-строитель и гидротехник Александр Цеховой. Он работал главным специалистом Всероссийского алюминиево-магниевого института в Санкт-Петербурге, где занимался проблемой складирования промышленных и бытовых отходов, проектировал полигоны для хранения мусора. Уже много лет А.Цеховой изучает проблему мусора в Абхазии, обследовал все свалки и подсчитал количество накопившегося мусора. Цеховой считает, что нельзя все время ссылаться на отсутствие средств на мусороперерабатывающий завод. Их может не быть еще очень долго, между тем ситуацию можно изменить в лучшую сторону и снять ее остроту. Он предлагает отвести участок земли и построить там специализированный полигон, огороженный и хорошо изолированный от окружающей среды. В каждом районе надо создать небольшую мусоропогрузочную станцию, она представляет собой асфальтированную площадку со специализированной техникой, которая прессует и брикетирует мусор. В таком виде его можно возить на полигон. Существующие свалки необходимо закрыть и рекультивировать. По оценке Александра Цехового, для решения проблемы в таком ключе потребуется 150-200 миллионов рублей.

Савелий Читанава поддерживает предложение Александра Цехового, оно реалистично, и его можно принять как временное решение проблемы.

А начальник УКС РА Игорь Миквабия на пресс-конференции сетовал, что люди часто путают мусоросвалки с полигонами твердых бытовых отходов, местные жители не всегда согласны с выбором места под строительство полигона.

– Стихийная свалка – не сортированный мусор, и всё это занимает огромные площади. Проектирование полигона скоро начнется, уже выделен конкретный земельный участок в Гулрыпшском районе. Это будет комплекс для обеззараживания и складирования мусора, отходы будут храниться в изоляции, чтобы обеспечить санитарную безопасность. Всё будет сделано так, чтобы это было максимально удобно, без рисков, и сопоставимо с нашими возможностями. К сожалению, за вывоз мусора население неохотно платит, потому вся нагрузка ложится на бюджет.

Однако инженер Цеховой на закрытом заседании Общественной палаты РА, где рассматривался вопрос состояния дел с мусорными свалками, сделал интересное заявление. Дело в том, что правительство Абхазии в 2017 году приняло к выполнению концепцию «Система обращения с отходами», представленную московской фирмой «Сэрвэт». Только на разработку этой концепции было затрачено более 1 миллиона рублей. Этот проект предполагал строительство нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе и полигонов на месте свалок в Гагре и Очамчыре. По утверждению Александра Цехового, в этой концепции полностью отсутствуют обоснования предложенных решений. К тому же фирма «Сэрвэт» лишь давала консультации по маркетингу и экологии и никогда ничего не проектировала и мусорополигонами не занималась. В итоге, за концепцию, получив от УКС РА 5 миллионов рублей, исключительно за разработку концепции, фирма закрылась. При этом затраты на командировки и переписки исполнителей составили не менее полумиллиона рублей!

– Реализация этой концепции приведёт к огромным расходам, до одного миллиарда рублей, – говорит А.Цеховой. – Строительство трёх полигонов вместо одного, закупка мусоровозов приведёт к резкому росту эксплуатационных расходов с повышением тарифов для населения. Я предлагаю установить в шести городах Абхазии – Сухуме, Гагре, Гудауте, Очамчыре, Ткуарчале и посёлке Цандрыпше компакторы-уплотнители, приобрести объёмные контейнеры, автопоезда с прицепами и ковшовые погрузчики. Затем закрыть все свалки в Абхазии и вывозить уплотнённые отходы на свалку в Гал. А после ввода строящегося полигона закрыть свалку и в Гале. Объём затрат на приобретение оборудования составит 98 миллионов рублей, а обустройство шести мусороуплотнительных площадок обойдётся в 22 миллиона рублей. Итого, эта проблема будет решена за 120 миллионов рублей по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Объём затрат на последующую рекультивацию закрытых свалок составит 80 – 100 миллионов рублей. Вот такая простая арифметика!

В настоящее время в ряде регионов России реализуются проекты создания экотехнопарков, в рамках которых используются инновационные технологии по утилизации отходов. По мнению специалистов, экотехнопарк – тот формат, который оптимален и для Абхазии. Однако беда в том, что в Абхазии отсутствует соответствующий инвестиционный климат, чиновники не могут всерьез заинтересовать зарубежный бизнес.

Ещё в 2016 году в Абхазию пришел потенциальный инвестор с предложением заняться переработкой отходов в Гагрском районе. Тогда на полях VII абхазо- российского Делового форума было подписано Соглашение о начале строительства первого в республике мусороперерабатывающего предприятия. Перед подписанием Соглашения абхазская делегация посетила церемонию запуска регионального мусоросортировочного комплекса в российском городе Костроме. Костромской проект был взят за основу первого этапа решения в Абхазии мусорной проблемы. Однако и эта идея умерла, и главная причина в том, что российским инвесторам не удалось договориться с абхазской стороной о порядке и принципах партнерства.

Небольшой экскурс в Японию. В этом государстве утилизацию мусора возвели в ранг искусства. Профессия мусорщика здесь весьма престижна, а небрежное отношение к отходам карается по закону. Земля здесь была слишком ценной для того, чтобы строить на ней зловонные, отравляющие все вокруг свалки. Именно тогда и родилась национальная концепция утилизации мусора, в основу которой неожиданно лег в том числе и советский опыт. Ведь именно в СССР была разработана одна из лучших государственных программ по утилизации вторичного сырья. Чего стоит только сбор металлолома и макулатуры, а также пункты приема стеклянной тары.

В Японии мусора нет, есть «вторичное сырье». К бережному и педантичному отношению к любым отходам японцев приучают буквально с детства. Про мусор, его утилизацию и важность здесь даже сказки для детей придумывают, а в школах проводят интерактивные игры на эту тему. Прежде чем оказаться в мусорной корзине, любая уже ненужная вещь, даже самая тривиальная, проходит настоящий ритуал! Мусор тщательнейшим образом сортируется самими гражданами, прежде чем оказаться в мешке. Достаточно сказать, что японцы отрывают с бутылок этикетки, а также снимают с них пробки. Все эти три предмета отходов пойдут в разные мусорные пакеты.

Поможем миру стать чище!

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 67Выпуск: 3807Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ