МЫ ТЕРЯЕМ СВОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК АБХАЗСКИЙ!

Нельзя молчать. Надо действовать

Предисловие. Уже достаточно длительное время читатели не встречали на страницах нашей газеты публикации, подписанные «Хакибей», и, надеемся, воспринимали это с чувством некоторой неудовлетворенности, так как все заметки, корреспонденции свидетельствовали об активной гражданской позиции их автора, о его неравнодушном, эмоциональном отношении к самым разным аспектам нашего бытия. Уважаемый Хакибей – один из самых почитаемых авторов газеты «Республика Абхазия», житель абхазского села, действительно, давно не появлялся в редакционных коридорах, а отсюда и отсутствие его материалов в газете. Мы, конечно, не забывали нашего старшего друга, интересовались им, знали, что он по-прежнему бодр и несмотря на весьма преклонный возраст с успехом занимается дома огородом, садом, дворовыми делами.

Но вот на днях, утром, раздался стук в дверь редакционного кабинета. Все присутствующие одновременно воскликнули: «Хакибей что ли пришел?»

Это, действительно, оказался он – наш старый добрый знакомый. Приветствия, расспросы о самочувствии, о новостях и, естественно, главный вопрос: «Уважаемый Хакибей пришел в редакцию как автор волнующей его темы?» К нашей радости, это оказалось именно так. Вот какими своими мыслями, огорчением, заботами поделился с нами, а значит, и с читателями газеты наш давний и хорошо знакомый автор.

***

– Как вы все хорошо знаете, сейчас в школах идут экзамены. У меня уже один правнук даже школу оканчивает. Вот мы с моей старой хозяйкой – Мактина ее зовут, помните – и приехали посмотреть, как идут дела у наших школьников и кое-что проконтролировать – читал я в вашей газете, что некоторые родители, у которых дети оканчивают школу или 9-й класс, и вообще, в школах учатся, чувство меры, которым абхазцы всегда отличались, терять стали. Денежные сборы большие устраивают, учителей одаривают, детей своих к показухе приобщают. Не воспитывал я так своих детей, и внуков не позволю. Вопрос этот, я бы так сказал, болезненный, и меня очень тревожит. Не было никогда в абхазских традициях напоказ выставляться, лицемерить, завидовать друг другу. Хорошо, что открыто об этом заговорили, и моя любимая газета – в первых рядах.

Но еще одна очень важная и большая проблема мне спать спокойно не дает – наша смена, наша молодежь теряет свой родной абхазский язык. Повсюду слышна русская речь. Даже если кто-то кого-то спрашивает по-абхазски, ему отвечают по-русски. И в деревнях такое теперь не редкость. Недавно пришла ко мне соседка, у нее 4-летний внучок. До трех лет он говорил только по-абхазски, бабушка с ним на родном языке разговаривала. А сейчас она пожаловалась мне: «Боюсь, он забыл абхазский язык. Все время смотрит по телевизору мультики на русском языке. И со мной по-русски разговаривает». Я успокоил ее, сказал, что раз он уже говорил по-абхазски, то не забудет.

Я ни в коем случае не противник русского языка. Очень люблю его. С большим рвением изучал его в школе. И сейчас с удовольствием читаю русских авторов. Мои внуки привыкли и любят, чтобы я им читал сказки на русском. Но это никак не отражается на моем знании родного языка. Если уместно, проведу такую параллель. На Западе в последнее время языком общения между людьми разных национальностей на всяких съездах, конференциях, политических мероприятиях стал английский язык, кстати, и представители России прекрасно пользуются им. Но ведь никто из них не забыл свой родной язык, не относится к нему пренебрежительно. А у нас получается, что многие как будто стесняются своего родного языка. Больше всего меня поражает, что дети из чисто абхазских семей, где мама и папа хорошо говорят по-абхазски, совсем не знают его. А когда я спросил некоторых из них, почему их в школе плохо учат языку, они ответили, что учатся в русской школе и занимаются абхазским языком по облегченной программе.

Я, наверное, уже очень постарел и перестал многое понимать в сегодняшней жизни. Разве должна быть облегченная программа при изучении родного языка для чистокровного абхазца, из абхазоговорящей семьи? Я считаю, что в школе в таком случае должны бить тревогу и обязать родителей отдать ребенка в абхазскую школу. Какое-то послабление, наверное, можно допустить, если это смешанная семья, где мама не абхазка. Там ребенку сложнее учить родной язык, но ведь есть папа, бабушка, тети, другие родственники, владеющие абхазским языком. Почему их не волнует, что их сын, внук, племянник, брат вырастет «чужим» среди своих, что в своей стране знание государственного языка на «кое-как» может в будущем стать ему преградой для работы – по призванию, по полученному образованию?

Я считаю, что облегченные программы, как их называют, должны быть в школах только для ребят другой национальности. И, кстати, хочу сказать, что именно у этих ребят успехи в изучении абхазского намного лучше, чем у абхазцев.

Интересуясь этой проблемой, я узнал, что в русских школах есть абхазские секторы, где абхазский язык преподается по полной программе, как в абхазских школах. Вот там и должны изучать родной язык дети-абхазцы, недостаточно хорошо его знающие.

Я не специалист, учить не имею права, но советовать может каждый, тем более если совет идет из души, которая очень растревожена. Может быть, стоит подумать над тем, чтобы абхазский язык и в первую очередь это должно касаться абхазских детей, преподавать ежедневно и в большем объеме. А сейчас, как мне сказали, в 5-х, 6-х ,7-х классах родному языку отводится 6 часов в неделю, а с 8-го по 11-й класс всего 4 часа.

Еще думаю, что городские и районные управления образования, руководители школ, учителя должны вести работу с родителями, объяснять им, что ребенка-абхазца надо отдавать только в абхазскую школу. Знаю, что ребенку, плохо владеющему родным языком или совсем не знающего его, в абхазской школе будет учиться не просто. Но, как говорится в известной пословице, без труда не вынешь и рыбку из пруда. Это я о родительских трудностях, вот им-то будет непросто. Нужно будет особо усиленное внимание к занятиям ребят абхазским языком и строгий контроль за этим, постоянное разъяснение того, что человек без знания своего родного языка не может быть полноценным представителем своей нации, своего народа, нужны будут тесные контакты с преподавателем языка и много других каждодневных забот. Но ради будущего своих детей, для их полноценной жизни в родной стране родителям стоит потрудиться. А дети есть дети, они смогут справиться.

Веду разговор об этом, потому что, к сожалению, лично у меня растет уверенность – этот вопрос продолжает оставаться не первоочередным, не одним из самых важных и насущных для нашего общества. Я убежден, что от волнующих разговоров на эту тему, а разговоры, мы все знаем, ведутся, пора переходить к действиям и подключить всех, от кого может зависеть решение этой проблемы, к поиску лучших способов, потребовать активности и ответственности.

С уважением, ХАКИБЕЙ

Номер: 67Выпуск: 3807Рубрика: обществоАвтор: С уважением, ХАКИБЕЙ