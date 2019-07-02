СВЯЩЕННОЕ МЕСТО

В селе Тамыше ведется реставрация мемориального комплекса, посвященного бойцам, павшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг., об этом сообщил заместитель главы Администрации Очамчырского района Славик Кучуберия. «Ежегодно, 2 июля, здесь отмечают годовщину высадки Тамышского морского десанта во время Отечественной войны народа Абхазии, проводят памятные митинги в честь павших героев. Реставрация комплекса началась неделю назад. Сначала рабочие отмыли монумент, после чего занялись заменой коммуникаций, покраской ограды. Завершение реставрации мемориального комплекса планируется в течение недели», – сказал Кучуберия. По его информации, на реставрацию мемориала Президентом Абхазии выделено 500 тысяч рублей. Работы ведет МУП «Горстрой» Очамчырского района.

Номер: 67Выпуск: 3807Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс