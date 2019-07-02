УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ

Объявлен открытый международный конкурс на лучший проект памятника Второму Президенту Абхазии Сергею Багапш.

В целях организации мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения Сергея Васильевича Багапш, Государственная комиссия при Кабинете Министров РА по монументальному искусству объявила открытый международный конкурс на лучший проект памятника Сергею Багапш.

Конкурс объявлен на лучший проект памятника и благоустройства площади им. С. В. Багапш в городе Сухуме, а также на лучший проект памятника в городе Очамчыре перед зданием районной Администрации. Конкурсный проект представляется в следующем объеме:

– аннотация к памятнику, обоснование художественного решения;

– пояснительная записка, содержащая технико-экономические показатели, материалы, используемые в облицовке и изготовлении памятника;

– ситуационный план в масштабе 1:500;

– генеральный план в масштабе 1:200, разработанный на топоподоснове; планы в масштабе 1:10 или 1:50; – разрезы в масштабе 1:10 или 1:50;

– все видовые стороны памятника в масштабе 1:10 или 1:50;

– макет (3-Д макет, визуализация);

– макет скульптуры в масштабе 1:10 или 1:20.

Конкурсные проекты выполняются в компьютерной графике (растровый файл JPG или PDF, 200 dpi, размер файла не более 20 Mb) и передаются по электронной почте полностью скомпонованными и подготовленными для вывода на планшет, демонстрационный материал представляется на планшетах или плотном картоне в черно-белом или цветном изображении, размером 140 см (высота) и 90 см (ширина) в количестве трех штук.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 1 июля 2019 года до 1 мая 2020 года. Заседание Государственной комиссии по монументальному искусству по определению лучшего конкурсного проекта состоится 29 мая 2020 г.

Все вопросы, проектные предложения, корреспонденция, связанная с конкурсом, должны направляться по адресу: Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, 384900, г. Сухум, ул. Лакоба, 21;

e-mail: mc_ra@mail.ru

тел./факс:+7 (840) 229-75-42.

Номер: 67Выпуск: 3807Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс