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02.07.2019
Номер: 67
Выпуск: 3807
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
БУДЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
24 июля делегация Южной Осетии посетит Абхазию с рабочим визитом
Между правительствами Республики Абхазия и Республики Южная Осетия будет заключено Соглашение о международном автомобильном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Госуправления РА по транспорту. В сообщении отмечается, что с абхазской стороны документ подпишет начальник Государственного управления по транспорту Робестан Габлия, со стороны Южной Осетии – председатель Комитета промышленности, энергетики и транспорта Батрадз Санакоев.
Номер: 67
Выпуск: 3807
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс