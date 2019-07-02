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24 июля делегация Южной Осетии посетит Абхазию с рабочим визитом

Между правительствами Республики Абхазия и Республики Южная Осетия будет заключено Соглашение о международном автомобильном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Госуправления РА по транспорту. В сообщении отмечается, что с абхазской стороны документ подпишет начальник Государственного управления по транспорту Робестан Габлия, со стороны Южной Осетии – председатель Комитета промышленности, энергетики и транспорта Батрадз Санакоев.

Номер: 67Выпуск: 3807Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс