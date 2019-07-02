ДИАЛОГ ДЕПУТАТОВ

Делегация Парламента Абхазии принимала участие во втором Международном форуме «Развитие парламентаризма».

Как сообщил член делегации – руководитель Аппарата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Вадим Бжания, в Москве делегацию встретили депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирек Зиннуров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба.

Форум проходил на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля.

На мероприятие собралось около 800 участников: спикеры, вице-спикеры, члены иностранных парламентов, ученые, эксперты и журналисты.

Спикеры форума представили свои доклады в трех секциях: «Международная безопасность: диалог законодателей для мира и стабильности», «Законотворчество и правовая основа цифрового будущего: вызовы и решения» и «Межпарламентское сотрудничество: принципы, тренды, институты».

Инициатором данного мероприятия выступила Государственная Дума Российской Федерации.

Первый форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года.

Номер: 67Выпуск: 3807Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс