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ГОРДОСТЬ ЗА ТЕХ, КТО НЕ ТЕРЯЕТ СВЯЗИ СО СВОЕЙ РОДИНОЙ 02.07.2019

ГОРДОСТЬ ЗА ТЕХ, КТО НЕ ТЕРЯЕТ СВЯЗИ СО СВОЕЙ РОДИНОЙ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял депутата Парламента Сирийской Арабской Республики, руководителя Благотворительного фонда памяти погибших в военных действиях в Сирии, вдову генерала Уалида Маршан Джансет Казанба.

Глава государства приветствовал Джансет Казанба:

«Мы очень рады Вашему пребыванию в Абхазии. С большой теплотой вспоминаем наши встречи в Сирии. Для нас встреча с Вами, Вашей семьей была большим событием. Мы гордимся Вами, хорошо знаем работу, которую Вы проводите в Парламенте. Мы видели отношение Ваших коллег к Вам.

Хочу еще раз выразить благодарность за то смелое решение, которое было принято руководством Сирии. Говорю это Вам как представителю органа законодательной власти, который активно работает в направлении наращивания отношений Абхазии и Сирии.

Мы уверены, что народ Сирии выстоит в борьбе и сумеет восстановить экономику страны».

Джансет Казанба поблагодарила Президента:

«Находясь в командировке в городе Сочи, я не могла не приехать в Абхазию. Я не смогла приехать на открытие памятника Уалида Маршан, и сегодня хочу поблагодарить Вас за память о нем. Как вдова Уалида Маршан, как депутат Парламента Сирии обещаю, что мы будем всегда с Вами работать и поддерживать. Мы надеемся на укрепление связей между Абхазией и Сирией. У меня две Родины, и я буду помогать и Абхазии, и Сирии. Ваш приезд к нам был для нас большим счастьем. У меня есть внуки, и я мечтаю о том, чтобы они вернулись в Абхазию».

Министр по репатриации Беслан Дбар отметил, что визит Джансет Казанба совпал с приездом в Республику Абхазия группы детей из стран проживания абхазской диаспоры:

«Узнав о приезде Джансет Казанба, у здания Министерства собралось большое число людей, чтобы встретиться с ней. Поступает множество звонков. Отрадно еще и то, что ее приезд совпал с еще одним событием. Мы пригласили большую группу детей из стран проживания нашей диаспоры. Около 80 детей находятся в Абхазии. Мы познакомим их с красотами, культурой и бытом Абхазии».

На встрече состоялась церемония вручения Джансет Казанба ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени. Согласно тексту Указа, за вклад в укрепление связей между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, а также в решение внешнеполитических задач Республики Абхазия Джансет Казанба награждена орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.


Номер:  67
Выпуск:  3807
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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