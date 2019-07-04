ОЗЕРО РИЦА – ЖЕМЧУЖИНА АБХАЗИИ И МОЕЙ ДУШИ

Лето-2019.

Лучшие места мира и нашей республики

Лето – то самое время, когда хочется уединиться с природой, а у жителей и гостей Абхазии есть еще возможность и познакомиться с горами. Вот и я, человек, который ассоциирует лето с походами в горы. Каждый год отправляясь на озеро Рицу, я задавалась вопросом, а как проходит знакомство с озером у туристов? И на этот раз я с друзьями решила поехать не на машине, а на экскурсионном автобусе. Выбор пал на один из самых популярных турагентств страны «Апсуа-Тур». Изучив прайс, мы связались с оператором, нам ответила девушка с приятным голосом по имени Жанна. Записала нас на ближайший день. И вот мы в микроавтобусе с туристами ждем отправления…

Ровно в 10:00 машина тронулась с места. Нас сопровождала экскурсовод с 15-летним стажем работы Конджария Инга Владимировна, она еще работает завучем по воспитательной части в 10-й средней горской школе города Сухума. Впереди у нас большой и интересный путь, который сопровождался рассказами о нашей стране, ее природе, истории, обычаях и традициях. Для меня стало приятной неожиданностью, что экскурсию Инга Владимировна начала с приветственного слова на абхазском языке «Мшыбзиа6ъа, ща0ыр з6ъу щасасцъа», и, как полагается по абхазским традициям, стоя приветствовала гостей. Далее она стала рассказывать историю столицы Абхазии от античной греческой колонии Диоскуриада, римской крепости Себастополиса и до современного города Сухума. Так мы проехали спальный район города (Новый район) и остановились у Гумистинского моста, который завораживал меня с детства из-за своей расположенности, между двух скал и бурной реки. Красивое и одновременно страшное место. Мою мысль подхватила Инга Владимировна, которая подробно рассказала об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и детально отметила две самые кровавые даты в истории войны: неудачную Гумистинскую операцию и Латскую трагедию. В продолжение темы она прочитала балладу о сожженном вертолёте. Я заметила, что туристы, которые все это время смотрели в окна и что-то фотографировали, оставили свои дела, поникли, задумавшись над масштабом трагедии. Плавно наша машина подъехала к Верхней Эшере, и тут речь Инги Владимировны о войне дополнил биографический рассказ о Первом Президенте Абхазии Владиславе Ардзинба. Затем ее рассказ о грузино-абхазской войне сменился информацией о вкладе жителей Абхазии в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. После чего нам поведали об особенностях флоры и фауны Абхазии, богатстве нашей природы, редких растениях, и, конечно же, львиную часть рассказа заняла жемчужина Абхазии – озеро Рица. Свернув с автотрассы Псоу – Ингур, мы остановились у маленького, но весьма примечательного дегустационного зала «Ашъба иаш0а». Пока туристы наслаждались изобилием абхазских вин, я с друзьями направилась к скульптурам животных, установленных во дворе зала. К назначенному времени мы собрались у туристического автобуса и поехали дальше… Наш путь сопровождали легенды о Голубом озере, Девичьих и Мужских слезах, Юпшарском каньоне, Молочном водопаде и водопаде Птичий клюв, а также о самом главном месте, ради чего мы отправились в путь – озере Рице.

Проезжая горное ущелье, мы остановились у пасеки «Медовый двор», который завораживает своим ландшафтом, декорацией, флористикой и, конечно же, главной фишкой – качественным медом. Тут я с радостью вместе с туристами отправилась на дегустацию. Скажу честно, что плохо разбираюсь в меде, но придерживаюсь неизменному правилу – вкус решает все. Купив баночку меда, как положено, отправляюсь фотографироваться на фоне этой красоты. Хочется запечатлеть каждый уголок. Тут перекликается нерукотворная красота с ювелирной работой специалистов по ландшафту. Обойдя пасеку, испробовав блины, наша группа направилась дальше. Впереди нас ждало не менее живописное по своей красоте, а вернее, завораживающее место – Юпшарский каньон. Инга Конджария рассказала легенду, связанную с каньоном. Он, согласно поверью, образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении. Монументальность Юпшарского каньона и невероятная красота окружающей его природы привлекают в это место каждый год тысячи туристов. Юпшарский каньон является необычайно прекрасной достопримечательностью горной Абхазии. По нему течет река Юпшара, общая длина которой составляет 12 км. Из каньона видна только узкая полоса неба, в нем всегда царит полумрак и создается впечатление, будто находишься внутри каменного мешка. Огромные величественные скалы, возвышающиеся по обе стороны, приводят в восторг от своей грандиозности. Солнечный свет практически не проникает в каньон, из-за этого в нем всегда прохладно. Благодаря высокой влажности отвесные скалы украшают многовековые зеленые и красные мхи, самшит и вечнозеленый плющ. Самое узкое место каньона называется Юпшарские ворота. Здесь расстояние между верхушками скал составляет всего лишь 20 метров, и кажется, будто они и вовсе сомкнулись. Сразу после Юпшарских ворот начинается крутой подъем, который ведет к озеру Рице. Немного дальше Юпшарских ворот расположен красивый водопад Мужские слезы. Возле каньона лежит огромный обломок скалы, который носит романтическое название «Камень влюбленных». На пути к озеру расположена смотровая площадка под названием «Прощай, Родина», с которой открывается великолепный вид на окрестности. Но история названия весьма печальна. Ее нам рассказала Инга Владимировна. Как гласит предание, здесь в период Второй мировой войны сорвался со скалы и разбился автобус с солдатами Красной Армии, во время падения кто-то из них выкрикнул: «Прощай, Родина!». Возле Юпшарского каньона река Гега проходит через карстовое ущелье и с высоты 70 метров падает вниз, образуя прекрасный Гегский водопад.

Тем временем мы продолжили путь. Следующим местом остановки стали водопады Птичий клюв и Молочный, вода которых по легенде омолаживает. Мы с туристами направились осматривать так называемое сердце Рицы.

Затем мы прибыли к жемчужине Абхазии – озеру Рице. Тут слова излишни. Жаль, что ни один фотоаппарат не передает всю красоту озера. Живописная Рица притаилась в одном из самых посещаемых и красивых регионов Абхазии. Рица имеет ледниково-тектоническое происхождение и расположено на высоте 950 м над уровнем моря в ущельях рек Юпшара и Лашипсе. Озеро является одним из тех мест, куда хочется вернуться снова и снова, ведь его удивительные пейзажи просто поражают воображение. Над его гладью нависают горные кручи с заснеженными вершинами, которые защищают водоем от ледяных северных ветров. Вода в Рице такая прозрачная, что сквозь ее толщу можно разглядеть стремительную форель, сигов, голавлей и микроскопические водоросли, которые хорошо себя чувствуют даже в зимнее время – когда верхняя часть озера покрывается толстым слоем льда. Благодаря большой водной поверхности в этой местности постоянно отмечается высокая влажность, что время от времени позволяет туристам любоваться необычным явлением – грозовыми тучами, проплывающими над озером, едва ли не касающимися кромки воды. Со всех сторон озеро окружает Рицинский реликтовый парк, с отвесными скалами, шумными ручьями, горными реками и водопадами. Благодаря своему великолепию озеро Рица пользуется огромным успехом среди туристов, которые приезжают насладиться дивной природой и сделать фото на память. Находясь там, кажется, что ты в какой-то невесомости, другом мире, вселенной, объят горами и скалами… там время останавливается. Остается лишь одно желание: смотреть и наслаждаться этой нерукотворной красотой, и какие-то житейские проблемы кажутся сущим пустяком. Побыв там определенное время, наша группа направилась в обратную сторону, но на этом экскурсия не закончилась. Мы приехали к Голубому озеру. Оно расположено в ущелье реки Бзыбь, по ее правому берегу, по дороге к озеру Рица на 13-м километре.

Озеро имеет карстовое происхождение, по площади занимает 180 м2, диаметр поверхности – всего 20 м, а точная глубина неизвестна. Уровень воды в озере остается постоянным, а лишняя вода вытекает за пределы озера и впадает в реку Бзыбь. Температура Голубого озера не превышает 10 градусов даже при самой жаркой погоде. В холодное время года оно не замерзает. Озеро абсолютно спокойно. Поверхность водоема – это застывшая гладь воды. Интересно то, что в озеро впадает полноводная река со скоростью и шумом, которые характерны для горных рек, но несмотря на это, гладь воды остается неподвижной. В озере необычный цвет воды – ярко-голубой. Таким цветом воды озеро обязано минералам лазурита, которые залегают на дне озера. Цвет глади не меняется, остается таким же ярким даже в пасмурную погоду. Голубое озеро чистое и прозрачное. Однако создается впечатление, что вода в нем мутная. Это объясняется тем, что площадь поверхности озера очень маленькая, а глубина большая — берега водоема сразу обрываются на десятки метров. Солнечный свет не может проникнуть на большую глубину, поэтому кажется, что вода мутная. Несмотря на то что озеро чистое и никогда не покрывается льдом, оно считается мертвым: в нем не водятся рыба и планктон, не растут водные растения. Озеро называют Голубым благодаря необычно яркому голубому цвету воды.

Тут туристка из Нижнего Новгорода Алена Ставицкая, не сдержав эмоции, вскрикнула: «Неужели это реальность! Ах, какая красота! Ради нее я могла бы каждый месяц приезжать в Абхазию»!

А Александр Волгин признается, что не раз был наслышан о красоте озера, но не мог представить, что оно настолько красиво: «Это просто восхитительно, волшебно. Знаете, если бы я жил в Абхазии, то регулярно сюда приезжал бы».

Действительно, не то что туристы, и я, человек, который каждый год посещает озеро, не могла подобрать слова, чтобы выразить эмоции. Какая красота! Я просто шла по смотровой площадке и наблюдала за этим нерукотворным чудом. Ну вот и пришло время возвращаться. Инга Владимировна рассказала легенду об этом озере. Когда-то на месте озера была пещера. В этой пещере жил старец с длинной белой бородой и голубыми глазами. Он был охотником, а когда состарился, решил уединиться с природой и начал жить в пещере подальше от людей. Старец был очень мудрым человеком, поэтому другие охотники обращались к нему за советом. Он всегда помогал им, и взамен в знак благодарности получал от охотников шкуры и мясо убитых зверей. Однажды к старцу на ночлег попросились чужестранцы. Старый охотник гостеприимно их приютил. Увидев, что у старика много шкур зверей, чужестранцы решили завладеть ими. Они убили старика и начали собирать шкуры. В этот момент бурный поток воды закрыл выход из пещеры и затопил ее. С тех пор считается, что на дне озера лежит старец, а его голубые глаза придают такой цвет озеру. Туристы с изумлением слушали рассказ Инги Конджария.

Мария Степанова уже 4-й год приезжает в Абхазию и каждый раз посещает озеро Рицу: «Это уже традиция, – говорит она. – Здесь волшебно, и, если честно, основная причина моего приезда в Абхазию – это Рица».

Нашу поездку подытожило посещение малых водопадов – Мужские и Девичьи слезы. Уверена, что у многих туристов из нашей группы, как и у меня, было одно желание приехать сюда снова.

А завершая экскурсию, Инга Конджария попрощалась с нами на абхазском языке, сказав: «Абзеираз», подарила всем магниты с изображением озера Рицы, что бы память об этом месте жила вечно в наших сердцах.

Мадина ЧАГАВА

(фото автора)

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА