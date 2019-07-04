РЕЙДЫ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

В акватории Сухумской бухты, Пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия совместно с представителями Государственной инспекции по маломерным судам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия проведен очередной рейд по проверке режимов, установленных в морских пространствах Республики Абхазия.

Подобные мероприятия проводятся регулярно с целью осмотра акватории и проверки соблюдения владельцами маломерных судов правил выхода и нахождения в море. Помимо обеспечения безопасного морского судоходства и контроля за соблюдением пограничного законодательства Республики Абхазия, одной из основных совместных задач является обеспечение безопасности граждан Республики Абхазия и лиц, прибывших в Абхазию с туристическими целями, в период их нахождения на воде.

В ходе проведения рейда с владельцами маломерных судов в очередной раз проведены профилактические мероприятия по соблюдению мер безопасности на воде, а также порядка и правил учета, содержания маломерных судов и выхода в море. В соответствии с нормативными правовыми актами Республики Абхазия, каждый владелец должен иметь при себе документ, удостоверяющий право владения судном, копию паспорта, навигационное оборудование, а также разрешение на выход в море.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия