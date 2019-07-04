О ТЕРМИНАХ «АБАЗА», «АБХАЗ» И «АПСУА»

Свой взгляд

Хочу высказать свое личное мнение по поводу, на мой взгляд, очень актуального вопроса о происхождении терминов «апсуа», «абхаз», «абаза». Уже многие годы в науке и быту существует как бы утвердившееся понимание о их происхождении. Но, мне кажется, здесь не все так просто. Во-первых, правильное понимание этих терминов важно для исключения кривотолков в истории абхазского народа. Часто со стороны Грузии идут провокационные заявления, что абхазы сегодняшние – это не те исторические абхазы, а апсуйцы, которые спустились с гор в 17 веке. А настоящие абхазы – это мегрелы и сваны. Между тем апсуйцы, т.е апсуа или исторические (греческие) апсилы, как раз проживали к грузинам ближе, чем исторические апхази (по-грузински) или апхазк (по-армянски). Но чтобы в этом разобраться мы твердо должны знать, почему абхазы себя называют по абхазски «апсуа», а на других языках это звучит: «абхаз», «абаза», «обезь», апхази или апхазк. Естественно, разные народы на свой лад произносят имена и названия, хотя ориентируются на первоначальное, исконное.

Современное русское название «абхаз» происходит от грузинского «апхази» и армянского «апхазк», которое утвердилось после прихода русских на южный Кавказ. Оно вытеснило прежнее русское название абхазов – «обезь». Еще в 19 веке русские называли нас абаза, а вот после окончания Русско-кавказской войны, когда практически основная масса людей была уничтожена или вытеснена из Абхазии, термин «абаза» вытесняется грузинским словом «апхази» применительно к жителям Абхазии, так как официальное русское управление дислоцировалось в Тифлисе и Кутайсе. Термин «абаза» остался за теми «абхазами», которые проживали на Северном Кавказе, то есть за современными абазинами, находившимися за пределами Кутаисской губернии. Следует сказать, что в Средневековье под «абаза» значились не только современные абхазы, но и другие народы, такие как натухайцы, шапсуги, убыхи и т.д.

Надо сказать, что абаза – самое распространенное название абхазов среди множества других народов в Средневековье. Этот термин утвердился после возвышения династии Леонидов, исходит от самоназвания абзыпуа. Именно представитель Бзыбской Абхазии, утвердившись на Царство, сумел объединить всех абхазов в одно государство. И именно абзыпуа – есть современный абхаз, древний обезь или более близкий нам абаза. А вот самоназвание апсуа произошло от самоназвания древних абхазов, известного в исторической литературе племени апсилов. Апсилы издревле занимали обширные территории от реки Апсар (Чорох) до современного Сухума. По всей вероятности, в более древние времена и дальше от реки Апсар жили наши предки. В местности Кулха, с которым во втором тысячелетии воевал Сардур II, тоже, видимо, проживали наши предки, отсюда и идет название Колхи – по Турчанинову «колхи» значит по-абхазски металлург. Апсилы или апсуа не только занимали большие территории, но и были многочисленными, именно потому внутри среди абхазов закрепился этот термин. Возможно, большую роль сыграл и перевод столицы Леонидов вглубь проживания апсуа, то есть в Кутайс (Кутеш).

А теперь о самоназвании апсуа. Апсуа или апсыуаа часто переводят поэтизированно как люди души, но на самом деле известно, что первоначальное значение этого слово происходит от слова псы – вода. То есть люди воды. Апсны – страна воды. В основе практически всех названий племен Абхазии лежит название рек. Абзыпуа – Бзыбь, Гумаа – асагумаа – гумпсаа – Гумыста. Кораксы – корапсаа – Кодор. Егруаа – егрпсаа – егрыси-Егры и апсуаа – псасыуа – Псасы, то есть Фасис. Кстати, это характерно и для шапсугов, убыхов и т. д. Центром Апсилии была именно река Псасы (Фасис). Известно, что слово «псы» у абхазов – это не только вода, но и душа. Возможно, отсюда и пошло понятие вода – это жизнь. Удивительно, что наши предки прекрасно понимали, что вода – синоним жизни. Не потому ли древние греки переняли слово «апсы» в свою лексику? (В. Иванов) Термин «апсабара», что в переводе означает «природа», тоже происходит от слова апсы. Буквально апсабара означает видеть жизнь, апстазаара – жизнь, то есть там, где душа.

Вся современная Западная Грузия и есть древняя Апсилия. Это красноречиво доказывает известная нам древняя топонимика. Если хорошо покопаться, обнаружится, что многие современные мегрельские и имеретинские названия местностей так называемой Западной Грузии имеют абхазскую языковую основу.

Во втором веке Апсилия попала в зависимость от Лазики. Это диктовалось интересами Византии. Этот период истории Апсилии (Абхазии), как и многое другое, плохо изучен. Однако нам известно, что примерно 300 лет вся Апсилия находилась под оккупацией Лазики. Причем та Лазика не заканчивалась на р. Егры. Но грузинские историки и их приспешники, манипулируя этой путаницей, искажают настоящую историю Апсилии. По всей вероятности, именно тогда и началась ассимиляция апсилов, которая продолжалась практически до 20 века. Известно, что абхазский язык не выдерживает конкуренцию с более легкими языками, какими являются как лазский, так и грузинский. Думаю, нет необходимости доказывать, почему носители абхазского языка так легко усваивают другие языки, а абхазский не могут в совершенстве изучить носители других языков. Победное шествие лазского языка по Апсилии привело к тому, что егрисцы-егрыуаа стали иноязычными племенами. Примерно то же самое случилось с так называемой Имеретией и Гурией. До распада Абхазского царства не было Имеретии. Сам распад Абхазского царства связан именно с исчезновением абхазского языка среди абхазской аристократии Багратидов. Когда именно и как это произошло, выяснить, видимо, не удастся, как и то, какую роль абхазский язык играл при царском дворе. По всей вероятности, этот процесс шел постепенно, пока абхазский язык не «уступил» грузинскому.

Дело чести будущих абхазских историков установить роль абхазского языка в то время.

Доказательств этих предположений, на мой взгляд, множество. Вот некоторые из них: Топонимика, генетика, антропология, кухня, обычаи, жилища, одежда. Связанные с этим вопросы совпадают у абхазов с мегрелами, а с грузинами нет. Гурийцы по своему происхождению близки к абхазам, но там влияние грузин и лазов намного больше.

А теперь как я пришел к таким выводам. Я по образованию не историк, но люблю историю. В частности, интересуюсь историей Абхазии.

Мои выводы начались с сомнения в отношении утверждения многих, что этническая граница Абхазии тысячелетиями проходит по реке Ингур. Действительно, как получилось, что за 3 000 лет такого соседства мегрелов и абхазов, эта этническая граница не нарушалась, а вот за двадцатый век так быстро перекинулся на абхазскую сторону мегрельский язык? Причем в двадцатом веке мегрельский язык не был государственным, более того, сам испытывал гнет грузинского языка. Практически все древние историки отмечают соседство лазов и апсилов, но грузинские историки границу исторической Апсилии «оттеснили» от Лазики, подсовывая мегрелов под лазов, на том основании, что мегрелы современные говорят на лазском языке.. Между тем лазы и современные мегрелы не имеют ничего общего. История мегрелов не изучена. Грузинские историки все трактуют в свою пользу, не углубляясь в раскрытии истины. Заслуживает внимание, что древние историки кроме соседства лазов с апсилами, помещают апсилов между сванами и лазами. Если исходить из положения, что апсилы занимали территорию от Егры и выше к абазгам и мисимианам, а сваны совсем оказываются на стороне, то древние апсилы располагались именно между лазами, жившими за рекой Апсар, и сванами, которые занимали и занимают территорию выше современной Мегрелии. Сведения историков о расширении границы Лазики до Кодора или Келасура в начале первого тысячелетия н.э. грузинские историки использовали как расширение этнических границ.

Я обеспокоен, что мы, абхазы, тиражируем, на мой взгляд, неверные сведения об абхазах. Прежде всего, это касается учебников истории Абхазии, где абхазы именуются гениохами, а колхи якобы не абхазы.

Вызывает у меня шок, что мы миф об Абрскиле превратили в борца за справедливость в феодальной Абхазии, а грузины мифического Амирани превращают в прототип Прометея, который якобы был закован в пещере Сатаплиа в Мегрелии. Абхазский фольклор – сам по себе великое достояние – превращают непонятно во что.

И еще несколько вопросов. Почему мегрелы – древний народ, не имеют практически своего фольклора, не имеют своего танца. Почему абхазские цари в своей титулатуре перечисляют кахетинцев и картвелов, по сути, один народ, а многочисленные мегрелы не удостоились такой чести? Как понимать утверждения Э.Челеби, что, начиная от р. Фасис (Риони) население говорит на языке абаза? Почему главный город мегрелов носит название рода Званбов (Жъанаар6ыт,Жъыргьыт, то есть село Званбов. Почему фамилия Жваниа (мегрелизированное Ажъанба) одна из самых распространенных в Зугдиде? Почему 90% мегрельских фамилий совпадают с абхазскими? Наконец, почему самоназвание «мегрелы» происходит от пограничной с абхазами реки Егры, а не от множества других рек по всей ныне мегрелоязычной территории, таких как Риони, Чорох или лазизированное Ингури?

Юрий КВИЦИНИА

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: обществоАвтор: Юрий КВИЦИНИА