СПОРТ

В городе Барнауле (РФ) проводился международный турнир по боевым искусствам «Кубок Азии». Спортсмены федерации косики каратэ Абхазии приняли участие в престижном турнире, в двух видах боевых единоборств – кобудо (японский рукопашный бой) и косики каратэ. Адлейба Дмитрий в категории мальчики 8-9 лет до 30 кг занял первое место по кобудо и косики каратэ, став дважды обладателем Кубка Азии. Авидзба София в категории девочки 10-11 лет до 40 кг заняла третье место по кобудо и второе место по косики каратэ. Общее количество медалей – четыре, из которых два первых места, одно второе, одно третье. Команду готовил Адлейба Демис. Поездка спортсменов на турнир была осуществлена при финансовой поддержке Государственного комитета по физической культуре и спорту, а так же родителей самих спортсменов.

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту