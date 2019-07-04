В продолжение темы

СЛОВО О ЗАУРЕ ЧИЧБА

Беседа с Русланом Гожба, историком, научным сотрудником Абхазского государственного музея им. Дмитрия Гулиа

– Самое страшное в жизни – это невежество. Человек может массу книг прочесть, но оставаться невежественным. Он от природы должен быть одаренным высшим разумом, благородством, тогда и высказываний некорректных у него не будет. Люди стали далеки от абхазской культуры, которой много тысяч лет. Иногда кажется, что они не понимают, о чем говорят. Значит, они росли не в абхазской среде. Иногда это делается в политических целях. Ни один человек, знающий абхазские обычаи и традиции, не позволит себе кого-то проклинать, так как знает, что это все может к нему возвратиться. Существует карма, аща6. Люди, которые позволяют себе некорректные высказывания в адрес Чичба, даже не знают, какую игру они затеяли против самих себя. Наша традиционная религия существовала, когда еще не было христианства, мусульманства, буддизма. Она своими корнями уходит в очень глубокую древность. По всей Абхазии никогда не произносили слово «аныха», так как она считалась высшей Божественной силой, которая покровительствует нашей стране, нашему народу. Священный знак у египтян, который еще 5 тысяч лет тому назад вручали фараонам – знак высшей силы – назывался «анх», что означало «имя Бога». Иудеи позднее позаимствовали это слово у египтян. Это было примерно 3,5 тысячи лет тому назад.

О роде Чичба расскажу один малоизвестный факт. Вообще жрецами Дыдрыпш-ныхи были представители фамилии Ачба.

Как-то Ачба и Чичба пошли в поход. Слово «поход» по-абхазски звучит совершенно иначе – ахьыёрацара, то есть поход за славой. Во время похода молодые люди попали в плен. Отец Чичба собрал средства и с людьми отправился выкупить пленников. Средств не хватило на двоих, и он выкупил Ачба, а сына оставил. Его он выкупил через год. Об этом, конечно же, узнал владетельный князь Абхазии, который на Лыхнаште собрал представительных людей и обратился к народу: «За достойный поступок я хочу наградить Чичба, и хочу, чтобы к нему перешел жреческий жезл». С тех самых пор жреческий жезл передается представителям фамилии Чичба.

В Абхазии семь основных святилищ, которые работали непрерывно, сохраняя энергетику и охраняя Абхазию. Заур Чичба видел предзнаменование нашей победы во время грузино-абхазской войны. Абхазию охраняют высшие небесные силы, иаща зымчу. Вы знаете, во время абхазского застолья первый тост поднимается за Всевышнего. Поднимая этот тост, абхазы говорят Анцъил8ха ща0, то есть просят благословения от Всевышнего. Второй тост поднимают за иаща зымчу, за Дыдырыпш-ныху. В честь той силы, которая оберегает Абхазию. Абхазия будет благословенной, пока ее оберегают семь святилищ. Главное – не нарушать благословения высшей силы, тогда с нашей Родиной ничего плохого никогда не произойдет. И наш народ всегда верил в это. Абхазы, когда спрашивают: «Что ты думаешь об этом?», говорят: «Угэы иаанагои?» Если дословно перевести, это означает: «Как думает твое сердце?» У нас же карма идет через сердце, а не через голову. И вся наша духовность отражена в нашем языке. Представьте себе, какой у нас глубокий язык. Если немного разум подчинить сердцу, то человеку открывается духовный мир, вот поэтому многие абхазы получали информацию того, что будет через 50-60 лет.

Во время Великой Отечественной войны, когда гитлеровцы дошли до Абхазии, житель села Атара Кадыр Хурхумал, которому уже было 120 лет, собрал всех детей села и рассказал им о событиях, которые должны произойти в Абхазии в далеком будущем. Он предсказал победу над немецким фашизмом, и что лет через 40 с небольшим после окончания войны в Абхазии появится образованный абхаз, который свыше 20 лет будет находиться в Москве. Он и возглавит абхазский народ, хотя будет война, но после нее Абхазия станет свободной. «Запомните мои слова, – говорил Кадыр Хурхумал, – мне недолго жить осталось. Это все произойдет. Ждите. Теперь я могу уйти со спокойной душой». После этого не прошло и месяца, как его не стало. И его слова оказались пророческими. А таких случаев, когда предсказывали будущее, было много.

В 1998 году я сидел за одним столом с одним известным экологом из России. Он был образованнейшим человеком. За столом поднимали тосты, а я переводил. Он слушал нас, а потом он высказался: «Вы знаете, я объездил весь мир, сидел за столом со всеми народами мира, говорил с ними на разные темы, но впервые встречаю народ, который первый тост поднимает за Всевышнего. Вы понимаете, какая у вас глубокая культура?». Я задумался над его словами и отвечаю ему, что тост на абхазском – аныщъара – означает молитва. Мы не поднимаем тост за Всевышнего, а молимся ему. «Вот видите, – говорит он, – как все совпадает. На очень глубокие вопросы ваш родной язык дает расшифровку, он очень образный».

Академик Нико Марр знал в совершенстве абхазский язык. И он привлек внимание мировой науки к нашему языку. Он как-то сказал, что абхазский язык стоит на всех высших ступенях развития человеческой речи. Это сказал человек, который знал 101 язык мира. И он издал ряд работ, касающихся абхазского языка. Я к чему это говорю? Человек, владеющий абхазской культурой, владеющий абхазским языком, хамства себе не позволяет. А всем, кто позволяет себе хамство, нужно просить прощения у Всевышнего за свои греховные дела. И притом нужно делать это каждый день. Это мой совет таким людям.

Я немного владею и грузинским языком. Грузины, когда видят человека благородного, воспитанного, всегда говорят так: «как абхаз», «как абхазский рыцарь». Если посмотреть на типажи абхазские, на абхазов, которые жили 100 – 200 лет тому назад, то можно сказать, что современный абхаз от них сильно отличается. Абхазы всегда были худощавыми, подтянутыми и очень живыми. Абхазы были такими, потому что они от природы своей не отрывались. Самое страшное – терять свои обычаи, традиции, язык. Надо смотреть в прошлое, твердо стоять на настоящем и гордо глядеть в будущее. Это вроде элементарно, но соблюдать все это сложно. Люди, которые постарше меня, такие интересные истории о нашей культуре рассказывают... Есть такая поговорка абхазская, что из веры идет мужество. Если у тебя нет веры, нет и мужества. Когда слушаешь людей, которые жизнь прожили и знают ее хорошо, то они всегда такие интересные истории рассказывают. В моей юности абхазский стол можно было бы назвать академией. Все вопросы за столом решались очень четко. Если возникала какая-то проблема, то собирались посредники. Они могли неделю или же целый месяц сидеть, а в итоге приходили к общему знаменателю. Народ в такие дела не втягивали. Народ собирали только в случае угрозы войны. Это называлось традиционное абхазское право. У нас сейчас римское право, которое не соответствует нашему духу. Считаю, что традиционное абхазское право необходимо вводить в нашу Конституцию. Нормальный абхаз, даже если он преступник, никогда не пойдет в аныху, потому что знает ее силу. А сейчас почему такое отношение к ним? У нас есть люди, которые сотворены из черных сил. Оттуда все идет. Есть хорошая абхазская поговорка, кто с войском не встречался – тот герой. Какое мужество и характер нужно иметь, чтобы остановить отряд. Люди, которые позволяют себе врать перед аныхой, не знают силу ее мести.

– Наши традиционные верования можно отнести к языческой религии?

– Я не соглашусь с людьми, которые считают, что в аныхе проводятся языческие обряды. Наша традиционная религия древнее и чище. Здесь напрямую идет контакт с высшими силами. Есть народы, которые восстанавливают свои традиционные религии. Например, в Осетии – дзуари. Святилище свое они восстановили. Система советская не давала им это делать. С 37-го года запрещалось все это. Нестор Лакоба был уникальной личностью. Абхазия – первая республика, которая получила орден Ленина от советского правительства за достижения в развитии науки, культуры. Первая из 15 союзных и 20 автономных республик. В селе Лыхны собрался народ Абхазии, по этому случаю были грандиозные торжества.

Председатель ЦИК СССР М. Калинин, вручая Лакоба этот орден, сказал, что Абхазия достигла таких высот благодаря руководству Нестора Аполлоновича Лакоба. Но самое главное, за годы своего правления он воспитал столько молодых кадров, которые обеспечили бы не только Абхазию, но и все Закавказье. Через год после этого начались репрессии, потом Великая Отечественная война. Страну подняли люди, которые работали на благо Абхазии, у которых на первом месте стояли именно духовные ценности.

Расскажу небольшую историю. Нестор Лакоба находился дома, в селе Лыхны. Мать накрыла ему стол. Сев за стол, он первым долгом произнес тост, обратившись к Всевышнему со словами: «Благослови нас» и выпил маленькую рюмочку. – Сынок, ты же коммунист, почему поднял тост за Бога, – спрашивает его мать. Он посмотрел на нее и ответил. – Мама, – говорит, – думаешь, я не знаю, что существует Всевышний? Вот выйдешь во двор, а там горы, море, природа наша, утопающая в зелени. Я знаю, что все это сотворил Всевышний. Есть высшая сила, которая покровительствует нашей благословенной Абхазии. Я каждый вечер, – сказал он матери, – умывшись, целую землю и молюсь Богу сохранить Абхазию. Думаешь, я это не знаю. Она улыбнулась и обняла сына. А находясь в Москве, он всегда интересовался, как учатся студенты из Абхазии. Он сам лично деканаты объезжал, потом собирал всех, лично платил им стипендию.

Для того чтобы дела поставить на нужные рельсы, нужны искренне верующие и знающие люди.

Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ