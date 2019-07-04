ИТОГИ XV ЮБИЛЕЙНОЙ СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ АБХАЗИИ

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С 24 мая по 19 июня 2019 года в соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий Министерства образования и науки РА проходила XV юбилейная спартакиада школьников Абхазии. Из всех районов и городов съехались школьники в столицу республики, где развернулась острая борьба за звание быть первыми.

На торжественной церемонии открытия спартакиады, которая состоялась на Республиканском стадионе, к ее участникам с приветствием обратился министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба. Он пожелал им отличной учебы и успехов в спорте.

В соревнованиях более тысячи школьников состязались в 14 видах спорта и 16 видах программы: легкая атлетика, шахматы, баскетбол (девочки и мальчики), волейбол (девочки и мальчики), борьба дзюдо, бокс, настольный теннис, вольная борьба, тяжелая атлетика, стрельба из лука, борьба самбо, мини-футбол, абхазские национальные игры и футбол.

Во всех видах программы приняли участие сборные команды: столицы, Гагрского, Гудаутского и Галского районов; в 15 видах состязались спортсмены Ткуарчалского и Очамчырского районов; в 10 и 8 видах соответственно участвовали сборные Гулрыпшского и Сухумского районов.

По итогам спартакиады в общекомандном зачете сборная города Сухума, как и в прошлом году, стала победителем. Сборные команды Гагрского и Гудаутского районов набрали одинаковое количество очков, но у Гагрской сборной первых мест оказалось больше, чем у Гудаутской, в связи с чем она заняла второе место. Гудаутская команда довольствовалась третьим местом. Затем следуют Галский, Очамчырский, Ткуарчалский, Гулрыпшский районы. Замыкает круг Сухумский район. К сожалению, в этом районе контингент небольшой, нет спортивных школ. Тот факт, что некоторые районы не принимали участие во всех видах программы, говорит о том, что в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ) данных районов культивируются не все виды спорта, входящие в программу спартакиады, и это отрицательно отразилось на результатах соревнований.

Спартакиада показала, что значительно повысился уровень мастерства воспитанников ДЮСШ, многие из которых достойно представляют нашу страну в международных турнирах.

Возрос уровень подготовки спортсменов в таких видах спорта, как баскетбол, футбол, тяжелая атлетика, шахматы, борьба самбо, дзюдо и вольная борьба.

Вот уже второй год с помощью клуба лучников «Афырхы» проводятся соревнования по стрельбе из лука, которые включены в программу спартакиады. Здесь юные спортсмены показали хорошие результаты. На нынешних состязаниях, которые проводились на специальной площадке «Гумаа рашта», присутствовал Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Он пожелал юным лучникам успехов, выразил надежду, что данный вид спорта будет процветать в нашей республике. Президент наградил победителей и призеров кубками, медалями и грамотами.

Для популяризации и развития абхазских национальных игр вот уже более 10 лет по программе спартакиады проводятся соревнования по некоторым их видам. Народные игры пришли к нам из глубины веков, когда еще не было ни батутов, ни тренажеров, ни канатов. Уже тогда наши предки по праздникам проводили среди сельчан спортивные соревнования, которые назывались народными играми. Ход спортивных состязаний, придуманный нашими предками, практически не изменен. И сегодня толкание камня, лазание по шесту, метание посоха и прыжки в высоту с места являются основной формой для выявления сильнейших и ловких. К сожалению, в этом году дети были слабо подготовлены к играм.

Некоторые районы выступили на спартакиаде в неполных составах. Например, очамчырские и гудаутские сборные команды по боксу. Отметим, что здесь созданы хорошие условия для проведения учебно-тренировочных занятий по этому виду спорта. Также в неполном составе выступила команда Гудаутского района по настольному теннису.

Как и в прошлом году, для лучшей подготовки к спартакиаде, приказом министра образования и науки Республики Абхазия А.Какоба ее участники были допущены к сдаче экзаменов досрочно.

Для иногородних участников спартакиады проживание и питание были организованы за счет Республиканского бюджета.

В целом XV юбилейная спартакиада школьников Абхазии прошла организованно, ее победители и призеры награждены кубками, грамотами, медалями Министерства образования и науки Республики Абхазия.

Следует отметить работу судейской коллегии, которая на хорошем профессиональном уровне провела соревнования.

По результатам спартакиады будут укомплектованы сборные команды школьников Абхазии, которым предстоит отстаивать спортивную честь республики.

АСЛАН ТАРКИЛ, главный судья спартакиады, заслуженный учитель и заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия, судья национальной категории

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: спортАвтор: АСЛАН ТАРКИЛ, главный судья спартакиады, заслуженный учитель и заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия, судья национальной категории