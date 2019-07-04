ШАКРЫЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ПЕРВЫЕ В АБХАЗИИ

Великие люди

Еще одно значительное событие всколыхнуло научный мир. В столице Абхазии прошли Первые международные шакрыловские чтения. Научные форумы такого характера имеют огромное значение для ученых, ибо дают им возможность поделиться друг с другом научными идеями, разработками, тем, что уже сделано и предстоит, обменяться опытом, наметить планы на будущее, задействовать скрытый потенциал, да и вообще просто увидеться и пообщаться.

Примечательно, что организованы эти чтения Академией наук Абхазии, Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа совместно с Институтом гуманитарных исследований при правительстве Карачаево-Черкесской республики. Чтения проходили в актовом зале Кабинета Министров.

Открывая мероприятие, директор АбИГИ, кандидат филологических наук Арда Ашуба выразил благодарность гостям, прибывшим в Абхазию из различных научных центров Российской Федерации, рассказал о весомом вкладе видного ученого и общественного деятеля Константина Семеновича Шакрыл, которому в этом году исполняется 120 лет со дня рождения. Приветственное слово Президента РА Рауля Хаджимба зачитал советник Президента по науке, образованию, культуре, доктор филологических наук Владимир Зантариа.

Значимость трудов ученого не только для абхазоведческой науки, но и для кавказоведения, отмечали гости: из Карачаевска – доктор филологических наук, профессор, проректор по научно-исследовательской работе КЧГУ им. У.Д. Алиева Сергей Пазов, из Майкопа – доктор филологических наук, замдиректора по науке ГБУ РА АРИГИ Марзият Биданок. Было зачитано приветствие доктора педагогических наук, директора КЧИГИ Виктора Китаова.

Прозвучали доклады о жизни и деятельности ученого, о его вкладе в абхазскую лексикографию, о том, какие актуальные проблемы абхазо-адыгских народов он поднимал в своих трудах, какую роль сыграл в национально-освободительном движении абхазского народа.

Константин Семенович Шакрыл – патриарх абхазской филологии, видный деятель абхазской культуры, языковед, специалист в области фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии и лексикографии абхазского языка, фольклора и литературы. Кандидат филологических наук (1947), доктор филологических наук (1970), завотделом АбИЯЛИ им. Д.И. Гулиа (1955–1976), старший научный сотрудник (1976–1992). В разное время он трудился на разных должностях, преподавал и всегда занимался научной деятельностью, болел душой за родной народ. Он является одним из авторов знаменитого письма в защиту прав абхазского народа, известного в истории как письмо Дзидзария, Шинкуба и Шакрыл. Его принципиальная и бескомпромиссная позиция не может не вызывать уважения. Какое-то время из-за гонений ученому даже пришлось покинуть Абхазию.

Константин Шакрыл – автор более 100 научных трудов, посвященных вопросам фонетики, морфологии и диалектологии, орфографии, этимологии, сравнительно-исторического изучения абхазо-адыгских языков. Наиболее значительные его работы – это монографии «Аффиксация в абхазском языке» (1961), «Некоторые лексические и звуковые соответствия в абхазо-адыгских языках» (1968), «Очерки по абхазо-адыгским языкам» (1971) и другие.

В 1939 году был издан составленный Константином Шакрыл первый в истории Абхазии учебник абхазского языка для средних школ «Фонетика и морфология для 5-6 классов», а в 1941 году – «Синтаксис абхазского языка». Оба переиздавались неоднократно.

За создание двухтомного переводного словаря абхазского языка К. Шакрыл и его соавторам В. Конджариа и Л. Чкадуа была присуждена Государственная премия им. Д. И. Гулиа. Он заслуженный деятель науки Абхазской АССР (1961), заслуженный деятель науки Грузинской ССР.

Константин Семенович Шакрыл родился 20 мая 1899 года в селе Лыхны, а ушел из жизни 15 января 1992 года в Сухуме.

Велики заслуги ученого и гражданина Константина Шакрыл. Его идеи и труды оказывали и оказывают значительное влияние на науку. И об этом говорилось на чтениях.

В течение двух дней работа Первых международных шакрыловских чтений проходила в секциях «Современное состояние кавказских языков и вопросы их создания и развития», «Родные языки: проблемы преподавания», «Теоретические и практические вопросы изучения фольклора», «Актуальные проблемы родной литературы». Всего прозвучало более 50 докладов.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ