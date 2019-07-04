В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ РА

1. 3 июля 2019 г. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Республики Абхазия Адзынба Шамиля Омаровича.

2. 3 июля 2019 г. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Республики Абхазия Анкваб Артура Миродовича.

3. 3 июля 2019 г. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Республики Абхазия Аршба Олега Нуриевича.

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: политикаАвтор: ЦЕНТРИЗБИРКОМ РА