Главная




 
В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ РА 04.07.2019

В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ РА

1. 3 июля 2019 г. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Республики Абхазия Адзынба Шамиля Омаровича.

2. 3 июля 2019 г. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Республики Абхазия Анкваб Артура Миродовича.

3. 3 июля 2019 г. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Республики Абхазия Аршба Олега Нуриевича.


Номер:  68
Выпуск:  3808
Рубрика:  политика
Автор:  ЦЕНТРИЗБИРКОМ РА

Возврат к списку

 