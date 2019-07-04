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04.07.2019
Номер: 68
Выпуск: 3808
Рубрика: политика
Автор: ЦЕНТРИЗБИРКОМ РА
В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ РА
1. 3 июля 2019 г. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Республики Абхазия Адзынба Шамиля Омаровича.
2. 3 июля 2019 г. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Республики Абхазия Анкваб Артура Миродовича.
3. 3 июля 2019 г. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Республики Абхазия Аршба Олега Нуриевича.
Номер: 68
Выпуск: 3808
Рубрика: политика
Автор: ЦЕНТРИЗБИРКОМ РА