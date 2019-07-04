ЗАЩИТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ОТ РОСТА ЦЕН НА МЕДИКАМЕНТЫ

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба обсудил с вице-премьером, министром финансов Джансухом Нанба, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и специалистами вопросы обеспечения жителей республики и специализированных медицинских учреждений качественными лекарственными препаратами, а также выполнения целевых государственных программ Минздрава РА.

Премьер-министр обратил внимание на ценообразование медикаментов, указав на необходимость проведения контрольных мероприятий Министерством по налогам и сборам совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА: «Мы должны защитить население от необоснованного роста цен на лекарства. Учреждениям системы здравоохранения нужно серьезно подойти к выбору поставщиков лекарств. При осуществлении закупок препаратов у оптовых фармацевтических компаний следует ориентироваться на оптимальные показатели цен, соблюдать соотношение цена-качество».

По информации Бганба, общий объем финансирования сферы здравоохранения из Республиканского бюджета составляет свыше 600 миллионов рублей, в том числе на заработную плату сотрудников выделяется порядка 200 миллионов рублей.

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс