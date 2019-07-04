У МЕМОРИАЛА СЛАВЫ

В день 26-й годовщины Тамышского десанта Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба возложил цветы к мемориалу Славы в селе Тамыш.

В церемонии приняли участие ветераны Отечественной войны 1992-1993 гг., члены Правительства, коллективы государственных учреждений, представители общественности.

2 июля 1993 года в районе села Тамыша Очамчырского района с моря высадился абхазский десант. В нем участвовало до 300 бойцов. Главной задачей операции было перекрытие центральной трассы, ведущей в Сухум, по которой доставляли оружие и подкрепление грузинским войскам. Эта операция вынудила противника перебросить немалые силы на Восточный фронт, что давало Абхазской армии возможность осуществить успешное наступление на Шромском направлении. В ходе боев погибли 58 бойцов Абхазской армии, около 200 были ранены.

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА