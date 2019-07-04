СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль ХАДЖИМБА выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с гибелью моряков-подводников в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате в территориальных водах России:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите искренние соболезнования по случаю гибели моряков при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в территориальных водах России.

В Абхазии с прискорбием восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате этой катастрофы.

Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших моряков-подводников».

Номер: 68Выпуск: 3808Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА