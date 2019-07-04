Главная
04.07.2019
Номер: 68
Выпуск: 3808
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль ХАДЖИМБА выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с гибелью моряков-подводников в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате в территориальных водах России:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите искренние соболезнования по случаю гибели моряков при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в территориальных водах России.
В Абхазии с прискорбием восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате этой катастрофы.
Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших моряков-подводников».
Номер: 68
Выпуск: 3808
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА