ОБЪЯВЛЕНИЕ

«ООО «АбхазВодоканалпроект» (ОГРН: 115PA000399, ИНН: 11006946, место нахождения: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Агрба, д. 4 кв. 75) уведомляет о том, что 25 июня 2019 г. единственным участником ООО «АбхазВодоканалпроект» принято решение о ликвидации общества в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента публикации настоящего сообщения по адресу: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Агрба, д. 4 кв. 75, тел.: +7 (902) 923-55-08, +7 (940) 722-72-77».

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: обществоАвтор: ООО «АбхазВодоканалпроект»