МЫ ВАМ ВЕРИМ

Письмо в редакцию

Мое состояние здоровья заставляет часто обращаться к нашим врачам. Я им доверяю, и не понимаю тех, кто к нашим врачам не обращается и ездит лечиться в Грузию. Таких больных, извините, я называю безголовыми. Они не понимают, что все наши болезни возникли во время войны и сразу после нее. Именно война, которую обрушили грузины на нашу Абхазию, заставила нас волноваться за наших мужей, сыновей, детей, которые гибли от грузинского оружия. Как-то мы быстро забыли, что они с нами делали на протяжении десятков лет. И вдруг мы забеспокоились о своем здоровье и стали ездить к врагу на лечение. Потому что бесплатно? Как бы нам это боком не вышло. Я денег нужных не имею. Мои родные, знакомые говорят мне: «Давай, повезем в Грузию, тебе лучше будет». Нет, я не могу плевать на могилы наших погибших в войну граждан. Не хочу забывать историю, когда грузины преследовали абхазов по национальному признаку, запрещали говорить на своем родном языке и многое другое.

Недавно был праздник медицинского работника Абхазии. Опоздала, но все равно хочу поздравить всех работников в белых халатах. Мы верим в вас! Во время войны вы делали чудеса, спасая раненых ополченцев и добровольцев. Спасибо за ваше умение в тяжелых условиях спасать жизни и внимательное отношение к больным.

Особая благодарность работникам Республиканской больницы: Астамуру Гамгия, Альвины Баб-оглы, Константину, Ирме Ануа, Гванце Мачавариани, Джамалу, Аиде, Владимиру, Татьяне, Владиславу Гунба, Ларисе Чан-оглы, Галине Кулава, Фатиме, Нани Брандзия, Майе Абухба, Лике Алтейба, Тине Гамисония.

Низкий вам поклон!

Нанули ГАМГИЯ, пенсионерка, г.Сухум

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: обществоАвтор: Нанули ГАМГИЯ, пенсионерка, г.Сухум