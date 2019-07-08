НАШИ ДЕТИ

Говорят, со временем у детей меняется характер. Может быть. У двух братьев-близнецов Лео и Георгия Инапшба совсем по-другому. В своем юном возрасте они уже обладают ценнейшими качествами. Хорошо понимают, какое значение имеют наши традиции, уважение старших, какие поступки совершать нельзя и уже осознают, что они – будущее Абхазии. Знают, что надо хорошо учиться, заниматься любимым делом серьезно. Главное – все происходит не из-под палки или путем уговоров, а по собственной заинтересованности и зову души.

Скромность характера, их немногословность и большая отдача в учебе и занятиях уже говорят о том, что в Абхазии растут дети, которые будут ее радовать, укреплять и поднимать.

Про таких маленьких граждан Республики Абхазия нам, взрослым, хочется сказать: мы уже можем доверять им.

Желаем сохранить им свою чистоту, уверенность в себя сквозь долгую, счастливую, мирную жизнь.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА