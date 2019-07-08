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НАШИ ДЕТИ
Говорят, со временем у детей меняется характер. Может быть. У двух братьев-близнецов Лео и Георгия Инапшба совсем по-другому. В своем юном возрасте они уже обладают ценнейшими качествами. Хорошо понимают, какое значение имеют наши традиции, уважение старших, какие поступки совершать нельзя и уже осознают, что они – будущее Абхазии. Знают, что надо хорошо учиться, заниматься любимым делом серьезно. Главное – все происходит не из-под палки или путем уговоров, а по собственной заинтересованности и зову души.
Скромность характера, их немногословность и большая отдача в учебе и занятиях уже говорят о том, что в Абхазии растут дети, которые будут ее радовать, укреплять и поднимать.
Про таких маленьких граждан Республики Абхазия нам, взрослым, хочется сказать: мы уже можем доверять им.
Желаем сохранить им свою чистоту, уверенность в себя сквозь долгую, счастливую, мирную жизнь.
Юрий КУРАСКУА
Номер: 69
Выпуск: 3809
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА