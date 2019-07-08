НИКТО НЕ ЗАБЫТ

После публикации в Апсныпресс списка пропавших без вести жителей Абхазии армянской национальности, в агентство поступил звонок от родственников Сергея Арзумаяна – одного из узников фашистских концлагерей.

Оля Терзиян рассказала, что Сергей Арзумаян приходится братом ее дедушки. При этом она отметила, что фамилия в списке указана неправильно, она звучит иначе – Арзуманян. «Я знаю родственников еще одного человека из списка без вести пропавших», – сказала Терзиян.

Контакты родственников пропавших без вести Апсныпресс передало руководителю проекта «Возвращение имени» Григорию Скворцову.

Просим всех, кто располагает информацией о родных пропавших без вести из списков проекта «Возвращение имени», обращаться в Апсныпресс по тел.:

+7 (840) 226-41-37;

e-mail: apsnypress.info@mail.ru

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс