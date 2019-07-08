ВОТ ТАКИЕ ОНИ – БУДНИ ПЕДАГОГА, ВОСПИТАТЕЛЯ, УЧЕНОГО

Юбилей

Он один из тех, которые своим трудом, замечательными жизненными принципами заслужили, чтобы в дни солидных юбилеев их поздравляли торжественно, красиво, с участием представителей общественности. А если юбилей проходит уже без самого виновника, то добрые слова о пройденном им пути, о достижениях звучат все равно.

Вот и сегодня со страниц нашей газеты уходит к читателям напоминание о большом труженике, педагоге по духу и призванию, ученом-исследователе, человеке практически энциклопедических знаний Аркадии Мироновиче Ципурском. Ему исполнилось бы 95. Среди своей семьи, своих друзей, коллег, среди своих учеников его нет уже почти 30 лет. Остались книги, педагогические разработки и рекомендации и память о его неисчерпаемой энергичности и о большой любви и преданности Абхазии. Открыть абхазским детям богатство и глубину русского языка, сделать его понятным и близким – этому он посвятил себя в Абхазии, с которой связал свою жизнь и судьбу еще в 1955 году. Но одновременно он был строгим поборником того, чтобы дети-абхазцы, несмотря ни на какие обстоятельства, а в 50-е годы и позже разных ситуаций с противодействием сохранению абхазской идентичности было немало, изучали родной абхазский язык, не позволяли себе забыть его.

«Виновницей» того, что для Аркадия Ципурского Абхазия стала второй Родиной, была юная красавица абхазка, одна из лучших студенток филологического факультета Московского государственного университета имени М.Ломоносова Милочка Лабахуа. Аркадий – студент того же факультета (отделение русского языка, логики и психологии) был сражен всем этим. Их на долгие годы соединили любовь и беззаветная преданность своему предназначению – педагогике, образованию и воспитанию растущего поколения абхазского общества.

Тогда, в 1955-м, студентка Милочка, сегодня – всем известная Людмила Илларионовна Лабахуа, педагог-энтузиаст, методист, соавтор ряда учебников по русскому языку для начальной абхазской школы, составитель программ и методических разработок, отличник просвещения СССР, заслуженный учитель Абхазии. Людмила Лабахуа приняла семейную эстафету – продолжила дело своих родителей – известных абхазских педагогов, заслуженных учителей нашей республики Евфросинии Михайловны и Иллариона Виссарионовича. И, совершенно естественно, что и приехавший в абхазский город Очамчыру молодой Аркадий, призванием которого уже профессионально осознанно была педагогика, и вся учительская лабахуавская когорта, которой он стал близким, сразу нашли доброе взаимопонимание. Это укрепляло молодую семью, позволяло творчески заниматься делом, которому они решили посвятить себя. А Аркадий нашел для себя еще и родную родительскую семью, которой он был лишен с самого детства. Он родился в 1924 году в городе Орехове Запорожской области. В одном из писем, написанным им в студенческие годы, он говорит: «Мама умерла, когда я едва начал понимать окружающий мир… Отец погиб в Великую Отечественную войну в 1942 году. Оставшись без родителей в том возрасте, когда они особенно нужны, я пробовал сам шагать по широкой дороге жизни, и далеко не всегда она была для меня широкой…»

В 1944 году Аркадия Ципурского призвали в действующую армию. Он участвовал в боях на Ленинградском и 3-м Украинском фронтах. Окончилась Великая Отечественная война. Аркадий пошел работать на завод, работал хорошо, его хвалили, говорили о дальнейшей работе там. Но от него никуда не уходила мысль: «Хочу быть учителем, учить детей». И был невероятно счастлив, когда его мечта исполнилась, и он стал студентом Московского государственного университета имени М.Ломоносова. Бывшего фронтовика, да еще награжденного 12-ю боевыми наградами, однокурсники на филфаке приняли доброжелательно и уважительно.

Настоящая работа педагогом началась для него уже в Очамчыре. Послужной список Аркадия Мироновича богат. Он был учителем русского языка и литературы, завучем в средней школе, заведовал Очамчырским районным методическим кабинетом, а потом его назначили заведующим методкабинетом русского языка и литературы в Сухумском филиале Института усовершенствования учителей. В этом же институте он был заместителем директора по учебно-методической работе – а потом – и.о. директора. Одновременно Аркадий Ципурский окончил аспирантуру в Москве, стал кандидатом педагогических наук, тема его работы: «Обучение русскому правописанию в абхазской начальной школе» (1977г.). Под тем же названием вышла и книга, которая стала первой попыткой в комплексе рассмотреть методические вопросы в этой важной и непростой проблеме. Также очень полезным учебным пособием для учителей является и составленный Ципурским в соавторстве с Р.Квициния и Л.Саманба словарь-справочник по русскому языку для учащихся с1 по 5 классы абхазской школы. Вклад Аркадия Мироновича в разрешение проблем преподавания русского языка и литературы в абхазской национальной школе переоценить трудно. Он – автор целого ряда учебников, составитель программ по русскому языку. Серьезные обязанности Ципурский выполнял и в должности старшего научного сотрудника Абхазского отделения НИИ педагогических наук ГССР, доцента кафедры русского языка и литературы Абхазского института усовершенствования учителей, преподавателя кафедры педагогики и психологии Абхазского госуниверситета. В университете он читал лекции, вел практические и семинарские занятия, руководил выпускниками АГУ, являлся научным руководителем аспирантов. Опубликовано более 40 научно-педагогических работ, монография. Их все отличает правомерное и умелое сочетание опыта и новаторства.

…Мы душевно беседуем. На мои вопросы с научной скрупулезностью отвечают Людмила Илларионовна, ее дочь Наталья Аркадьевна Ципурская. (Наташа одна в семье «изменила» семейной учительской династии и стала врачом-неврологом, а вот Геннадий Аркадьевич Ципурский продолжил семейную традицию, он, как и отец, кандидат педагогических наук). Людмила Илларионовна напоминает, что Аркадий Миронович написал «Рекомендации авторам учебников русского языка для начальных классов абхазской школы». «Эти рекомендации необходимы авторам учебников, редакторам, рецензентам, так как показывают, как можно и нужно повысить уровень требований к качеству таких учебников. Но работа эта издана давно, уже библиографическая редкость. А сегодня, когда создание собственных учебников стало необходимостью, и у нас уже действует свое школьное книжное издательство, было бы полезно ее переиздание», – подчеркивает Людмила Лабахуа – сама крупнейший специалист в этой области.

Многолетняя активная научная, методическая, преподавательская деятельность А.М.Ципурского высоко оценена – в 1987 году ему присвоено звание заслуженного учителя Абхазии.

Зная Аркадия Мироновича как педагога, ученого, я когда-то открыла для себя еще одно проявление его разносторонности: умение творчески, образно, эмоционально – по-писательски – рассказать о событии, о чувствах, о любви и найти для этого самые емкие слова…

Я прочитала его рассказ «Первый салют Победы». Конечно же, о событиях Великой Отечественной войны и написано, и прочитано множество. И все оставляет свое впечатление. В рассказе, о котором я говорю, рука автора, передавая его мысли и чувства, нарисовала яркую реальность, заставила почувствовать и пережить то, что почувствовали и пережили в том далеком 1945-м герои этого повествования. Мне очень хочется, чтобы и наши читатели душой прикоснулись к тем священным временам, ощутили настроение автора, и поэтому предлагаю несколько моментов из этого рассказа.

«…Шли последние дни войны… Люди давно устали воевать, но привычно и буднично делали свое ратное дело… Для сапера – мы были саперами – война – это, прежде всего, труд, но, кроме него, и смелость разведчика, и мужество летчика, и решительность танкиста, и вдобавок ко всему – особая саперная выдержка, сообразительность и осторожность… На этот раз мы расширяли и укрепляли дорогу в Альпах, чтобы могли пройти танки. Всем батальоном мы долбили скалу слева, наращивали кромку дороги справа, пропуская вперед тяжелые и какие-то беспомощные здесь в горах «тридцатьчетверки»… Подошла моя очередь отдыхать. Надо найти безопасное место и лечь. Впереди целых шестьдесят минут сна!... В одной руке у меня автомат. Но он как бы стал неотъемлемой частью меня самого, он дает мне силу…

Разбудила меня вдруг возникшая густая и громкая стрельба… Я начал выползать из своего укрытия… Вспышкой молнии сверкнула мысль о внезапном нападении врага, о моей нужности там… Усталости, как не бывало… Выбегаю и…останавливаюсь, ничего не соображая. Ущелье полыхает заревом огневых вспышек от плотной и беспорядочной стрельбы из всех видов оружия. Цепь людей, оглушительно крича, в диком исступлении стреляет куда-то вверх. Я подбегаю к ближайшему солдату и, силясь перекричать все это, что было мочи ору:

– Что случилось?

Вижу, как шевелятся губы солдата, и, как в немом кино, по их движению угадываю сознанием два слова:

– Коне-е-ец войне!!!

Смесь мыслей и чувств суматошно проносится в моем сознании и неожиданно выплескивается наружу истошным криком:

– Ура-а-а-а!!! Победа-а-а-а!!!

Взметнулась вверх рука… Ликующую песнь запел мой добрый друг-автомат… Срываю с пояса гранаты и швыряю в темноту. Это всплеск заключительного аккорда моего гимна Победе!»

Перечитав еще раз это и зная, что Аркадием Мироновичем написано всего 2-3 рассказа, не могу с сожалением не сказать, что, полностью посвятив себя педагогической деятельности, научным поискам, что безусловно крайне важно и нужно, он не оставил себе времени для воплощения творческих замыслов, а они у него были, и для более полного раскрытия еще одной грани своей талантливости. Но одному человеку не может быть под силу все. А Аркадий Миронович как человек, гражданин, личность сумел реализовать себя полностью.

Люди с такими жизненными принципами, глубоко порядочные и честные, ответственные и добрые не должны безмолвно уходить в историю. Надо помнить их и ценить.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА