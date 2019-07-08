МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

Лето-2019

Лето, время, которое с особенным трепетом ждут не только взрослые, но и дети. Или наоборот. Для тех, кто вырос на берегу Черного моря, уезжать на море кажется нелогичным. Но если эта поездка в Артек, то вопросы отпадают сами по себе.

Для юных танцоров из хореографического ансамбля «Адац» лето 2019 года останется в памяти. С Артеком связано пионерское детство многих советских и зарубежных детей, кому посчастливилось провести в летнем лагере незабываемые дни. Во все времена этой чести удостаивались те ребята, которые заслужили это отличной учебой, достижениями в спорте, различных областях культуры. Словом, Артек – особое место, и туда непросто было попасть и тогда, и сейчас. После развала СССР лагерь не функционировал в полном привычном объеме. Лишь с 2014 года уже Международный детский центр «Артек» вновь начал принимать ребят со всех концов России и многих зарубежных стран, чтобы они могли провести замечательное время, о котором мечтают миллионы.

Для юных танцоров из Абхазии эта поездка стала возможной благодаря многим составляющим. И в первую очередь это заслуга художественного руководителя коллектива Руслана Дбар.

– Когда появился шанс повезти наших детей в Артек, мы, конечно, использовали его, чтобы ребята смогли провести незабываемое лето в Крыму. Только одного желания было недостаточно, поэтому родители участников ансамбля внесли определенную плату, так же частично оплатил наши расходы из своего фонда Президент РА Р.Хаджимба. Сама поездка была насыщенной событиями. Наши дети отдохнули, набрались сил, приобрели новых друзей, у них появился опыт общения, который они используют в будущем, – поделился с нами Руслан Дбар. – Нет сомнений, что все наши ребята получили удовольствие от этой незабываемой поездки. Для кого-то это путешествие стало первым самостоятельным и это сказывалось на их настроении. Но грустить не было времени, каждый день был полон событиями. Нас всех – и детей, и взрослых – поразил Артек. Поразил своими масштабами и огромной насыщенной жизнью, которой живет молодежный лагерь, принимающий только за одну смену 4317 детей. Согласитесь, это вовсе непросто. Однако лагерь работает как единый слаженный механизм. Я хочу поблагодарить родителей, которые помогли сделать отдых своих детей незабываемым. И от имени всех участников увлекательного путешествия наши слова благодарности Президенту Абхазии Р.Хаджимба за личный вклад в осуществление этой культурной программы.

Нынешнее поколение молодых людей живет на одной волне с Интернетом. Поэтому задолго до поездки ребята на просторах Интернета ознакомились с некоторыми достопримечательностями. Но реальность превзошла все ожидания.

Мне удалось поговорить лишь с двумя участниками «Адаца». Беседа получилась короткой: пришлось ребят оторвать от репетиции, они готовились к важному концерту, посвященному 30-летнему юбилею хореографического ансамбля «Адац», который состоится уже совсем скоро.

О своих впечатлениях рассказали Ана Лушба и Исхан Тарба.

– Наше путешествие в Крым закончилось, но дружба, которая началась в «Артеке», продолжается, – говорит Ана. – Мы уже успели соскучиться по новым друзьям, нашим вожатым, которые стали на этот небольшой промежуток времени нашими наставниками. Эта поездка еще запомнится и потому, что мы лучше узнали друг друга, о тех качествах наших друзей из «Адаца», которые проявились в этой поездке. Мы благодарны всем, кто помог в осуществлении нашей мечты. Многие из нас хотели бы вновь поехать в «Артек», – продолжает Ана. – Мы готовились к этой поездке давно, еще с прошлого года. Поэтому у нас было много времени, чтобы узнать как можно больше об Артеке, о том, как живут и отдыхают наши сверстники из разных городов России, мира. Сдружились и продолжаем переписываться с нашими вожатыми – Катей, Марго и Димой, нашими замечательные новыми друзьями.

Отдых в лагере для участников танцевального коллектива не мог пройти без зажигательных танцев. О том, что ребята выступили как всегда на высоте, говорят и многочисленные грамоты лауреатов Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Сотрудничество Артек-2019».

Ребята не только были вознаграждены аплодисментами за виртуозное исполнение танцев, но и сами стали болельщиками. Вместе с другими зрителями ребята из «Адаца» сопереживали за участницу «Детской Новой волны -2019» из Абхазии Сару Абрамян и громко аплодировали Лере Адлейба, которые порадовали всех своим выступлением.

– «Озерный» лагерь, который принимал ребят из Абхазии, начал свою смену с поднятия государственных флагов и исполнения гимнов России и Абхазии. Этот факт всех впечатлил, – продолжает Руслан, – и каждый день наши дети видели как развевается наш государственный флаг.

– В Артеке проводятся масштабные детские международные проекты: конкурс молодых исполнителей «Детская Новая волна», Национальный отборочный тур «Детское Евровидение», финал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» и многие другие. 40 детских коллективов из 13 государств стали участниками международного фестиваля «Сотрудничество Артек-2019». Наш коллектив получил возможность выступить на открытии с целым номером. Этой чести удостоились не все.

Исхан Тарба рассказывает:

– На меня, как и на моих друзей, произвел впечатление прием, который нам оказали, как нас встретили. На протяжении 21 дня смены в лагере «Озерный» нас не оставляли без внимания наши старшие товарищи. А главное, что мы постоянно, каждый день были заняты чем-то полезным, новым и интересным. Конечно, немного соскучились по дому, но впечатления от этого не стали менее красочными. Спасибо всем взрослым, кто участвовал в организации нашего путешествия.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району