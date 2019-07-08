УНИЧТОЖЕНИЕ ДРЕВНЕЙШЕГО АБХАЗСКОГО ТОПОНИМА АКУА («АЙЪА») – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

Отзыв

В газете «Республика Абхазия», № 61 от 19-20 июня 2019 года прочёл с возмущением статью доцента АГУ Р.Б. Маршан, который неоднократно в печати поднимает перед абхазским обществом вопрос-предложение о переименовании названия столицы Республики Абхазия – Сухум (Акуа) – в город «Амра» («Солнце»)! Наконец-то, он добился определённого «успеха»: имеет уже и людей, поддерживающих его сумасбродную, безответственную «идею»!.. Парадоксально, весьма печально, но факт!

Эти люди – не простые граждане нашей страны, а учёные. Их семь человек, среди которых – доктор исторических наук, президент Абхазского географического общества, председатель Государственного Комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике, декан филологического факультета Абхазского государственного университета. В поддержку автора статьи Р.Б. Маршан, они пишут отзыв-статью, под заглавием – «Город Амра – столица Республики Абхазия».

Как раз их специальности и занимаемые должности, казалось бы, не должны кому-либо позволить замены названия топонима «Акуа» – «Айъа», пронесённого и сохранённого предками абхазов на протяжении почти трех тысячелетний! Данный топоним в форме «Аку», известен с глубокой античности, связанный с Урартским государством VIII века до н.э. «Всемирная история» (Т. 2, М., 1956. С. 414) подтверждает возникновение и существование в VI-I веках до н.э. «государств» – полисов на территории Колхиды, среди которых царства Аки, находившегося в районе Диоскуриады во главе с царём Акой, «чеканившим свои золотые монеты – статеры» – «Аку» («Акой», «Акки»). Один из известных колхидских царей «Акусилох» («Акуинский Соулах», «Айъатъи Соулащъ»), «представлявший какое-то азиатское царство», в 179 году до н.э. подписал Договор между Понтийским царством и государствами Кавказа, гарантировавший мир между ними…

Авторам газетной статьи не приходится «разъяснять» важность значения топонимов для истории и культуры любого народа, как «архив земли», «языка земли» – одних из важнейших разделов ономастики, с помощью которой учёным специалистам определяется локализация древнейшего автохтонного хатто-абхазо-адыгского этноса на исторических территориях Центральной Малой Азии, Переднего Востока, Юго-Восточного Причерноморья и Кавказа, участвовавшего в формировании субстратной аборигенной цивилизации…

Доводы ревнителей о «целесообразности» переименования Акуа (Сухум) – на «Амра», не состоятельны. Это: мрачность эпох, пережитые топонимами «Акуа» и «Сухум» в жизни абхазского народа, («нужно убрать дух этой истории из города, поменяв его название»), не «приличная» этимология «Акуа» с абхазского языка – «тухлая вода», «пахнущая серой», турецкое происхождение «Сухума», громоздкость правописания и произношения «Акуа (Сухум)» и т.п. Поэтому, «утверждают» они: «название «Амра» в отличие от «Акуа» отчётливо произносится, без искажений переводится на другие языки мира и хорошо запоминается, а потому послужит хорошей рекламой Абхазии для зарубежных стран мира и будет способствовать признанию Абхазии зарубежными странами». Статью-«работу» автора Р.Б. Маршан «рекомендуется к опубликованию в «Трудах» Абхазского госуниверситета, журналах России и зарубежных стран»!..

Под предлогом законности «демократии», «свободы слова», «права высказывание мнений» каждому гражданину Республики Абхазия, появление в государственной газете двух статьей о переименовании древнейшего абхазского топонима «Акуа» – «Айъа» – вопиющее недоразумение! Дезавуирует статус государственного абхазского языка, оскверняет абхазское лицо этноса! Задевает честь и достоинство абхазского народа, создателя «Айъа» – окаменело-загадочного названия, точной расшифровке-этимологизации которого до сих пор не удаётся абхазским специалистам-филологам. Гидроним «Акуа» – «тухлая вода», название которой, по-видимому, восходит от сероводородных источников столицы, наличия сероводорода в водах реки Басла («Сухумки»), протекающая через центральную часть Сухума, один из вариантов «расшифровки» абхазского «Акуа». Заявление в печати – «Акуа можно назвать деревню, но никак не столицу Абхазии» – кощунственно, идентично политической провокации! Если даже название «Акуа» – от сероводорода – с запахом «тухлой воды».

Можно подумать, что топонимы «Акуа» и «Сухум» мешают сейчас в строительстве Абхазского государства – Республики Абхазия, а остальные все вопросы у абхазов решены, нет больше забот и проблем! (А8сны Айъа ахьё ахыхра, а8сахра ада, а8суаа егьыр0 щус6ъа зегьы еи6ъышъшъа ийоушъа!9.Топоним «Акуа» твёрдо вошёл в лексикон абхазов. Любой абхаз никогда не скажет: «Я еду в Сухум», а скажет: «Я еду в Акуа», «живу в Акуа» – «Айъайа сцоит», «Айъа сынхоит». Тем более, абхаз никогда не скажет: «Еду в Амра»! «Еду в Амра – на чём?!». На абхазском коне-скакуне, Араще-Пегасе, автомашине, космическом корабле?!..

Уничтожение, замена древнейшего абхазского топонима «Айъа» («Акуа») на название «Амра» («Солнце» – Светило нашей Галактики) – равнозначно, равносильно переименованию абхазского имени родной матери – «Хьыкъа», или – «Хьымйъараса», «Хымжъажъ», «Хьфаф», «Кама3ы3», «Хь7ыс», «Хьыр7ъа7ъа» – другими именами планет галактик Вселенной, для «удобства» и «простоты» произношений иностранным гражданам – мегрелам, сванам, грузинам, армянам, русским, англичанам, французам и другим иноязычным людям планеты Земля!..

Даже при вхождении Абхазии в состав Грузии на колониальных условиях советской эпохи, грузины не решались заменить абхазские топонимы – «Акуа», «Бзыпское шоссе», «Цкуара», «Арсаул»…

Нам надо не уничтожать, заменять, а восстановить исторические абхазские названия.

Игорь МАРЫХУБА, историк, один из участников национально-освободительной борьбы абхазского народа

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: обществоАвтор: Игорь МАРЫХУБА, историк