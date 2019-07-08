Спорт

Международный поединок между абхазским боксером Игорем Адлейба (7-0) и камерунцем Герин Сох Фонку (2-7) состоится 13 июля на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Боксерам предстоит провести шестираундовый бой.

Игорь Адлейба уже в восьмой раз в своей профессиональной карьере выйдет на ринг. С момента дебюта в 2017 году он провел семь успешных поединков и добрался до 16-й строчки российского рейтинга в своей весовой категории (до 63,5 кг).

Камерунец, в активе которого девять боев, в этом году тоже успел провести один поединок, но уступил решением судей чемпиону Европы Ягубу Нуриеву.

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту