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08.07.2019
Номер: 69
Выпуск: 3809
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
Спорт
Международный поединок между абхазским боксером Игорем Адлейба (7-0) и камерунцем Герин Сох Фонку (2-7) состоится 13 июля на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Боксерам предстоит провести шестираундовый бой.
Игорь Адлейба уже в восьмой раз в своей профессиональной карьере выйдет на ринг. С момента дебюта в 2017 году он провел семь успешных поединков и добрался до 16-й строчки российского рейтинга в своей весовой категории (до 63,5 кг).
Камерунец, в активе которого девять боев, в этом году тоже успел провести один поединок, но уступил решением судей чемпиону Европы Ягубу Нуриеву.
Номер: 69
Выпуск: 3809
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту