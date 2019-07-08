РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА РА В ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

Жизнь республики

Президент Рауль Хаджимба проинспектировал строительство детского сада в Очамчыре и общеобразовательной школы в селе Тхине.

«Строительство данного объекта началось во втором полугодии 2017 года, сроки сдачи – конец 2019 года. Основные работы уже выполнены, сейчас занимаемся отделкой, устанавливаем внутренние межкомнатные двери, на днях будет устанавливаться сантехника. Осталось сделать полы, покрасить стены, также есть некоторые моменты по благоустройству, которые нужно завершить. Оборудование в учреждении соответствует всем стандартам», – проинформировал на месте строительства детского сада Генеральный директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава.

Директор строительной фирмы «Вефа-строй» Лаша Бутба сообщил о том, что работы на территории школы в Тхине будут завершены к первому сентября:

«Строительство началось два года назад, сдача планируется в сентябре этого года. Мы укладываемся в график, нужно положить полы, и останутся мелкие виды работ, которые мы завершим к сентябрю. Школа рассчитана на 120 учеников, в среднем в классах планируется разместить 15-20 человек. Есть 13 классных помещений, включая лабораторию, кабинеты химии и физики, спортзал, столовую. В учреждении будет все необходимое по стандартам современных школ».

Глава государства Рауль Хаджимба подвел итоги рабочей поездки:

«Работы идут к завершению, и к 1 сентября эти объекты должны быть сданы, чтобы дети пришли в новую школу и учебный процесс начался бы совершенно в других, подготовленных для этого зданиях. Что касается ЗАГСа, это событие достаточно важное для района. Долгое время все мероприятия, связанные с работой ЗАГСа, проводились в помещениях Администрации города Очамчыры. Сегодня есть новое, красивое здание. Судя по словам работников Минюста, это одно из лучших помещений органов ЗАГС. Теперь остается только надеяться, что люди будут приходить в ЗАГС не разводиться, а сочетаться браком. Это важно для нашей страны, для демографической ситуации. Школы и ЗАГСы свидетельствуют о том, что государство старается решать эти задачи».

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА