СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия совершил рабочую поездку в Москву, в рамках которой состоялся ряд важных встреч в Министерстве здравоохранения и в медицинских центрах России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА. Так, во время посещения Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА России, Тамаз Цахнакия ознакомился с условиями и возможностями учреждения, где оказывается весь спектр специализированной высокотехнологичной медпомощи, в том числе в области кардиохирургии. На базе именно этого Центра уже получили соответствующую помощь более 100 пациентов из Абхазии с болезнями, выявленными в ходе диспансеризации.

Кроме того, во время визита в Москву состоялась рабочая встреча в Министерстве здравоохранения России, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об оказании высокотехнологичной медицинской помощи в рамках межправительственного Соглашения 2013 года о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи, включая лекарственное обеспечение для лиц с двойным гражданством.

Эта категория высокотехнологичной медпомощи, выходящая за рамки обязательного медицинского страхования, как отмечалось Минздравом России, и впредь будет осуществляться по соответствующим квотам. Стороны также обсудили реализацию Соглашения по ОМС и констатировали, что документ работает сегодня в полном объеме, больным оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь не только в Краснодарском крае, но в других регионах России, прежде всего в Москве.

По итогам встречи Тамаза Цахнакия с ректором Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрием Сычевым достигнуты договоренности, предусматривающие продолжение выездных сертификационных циклов российских врачей в Абхазию по повышению квалификации в этом и следующем году, а также взаимопризнание удостоверения интерна Минздрава Абхазии. Кроме того, в развитие первого (образовательного) договора с РМАПО готовится соглашение о научно-практическом сотрудничестве, которое будет включать реализацию совместных научных проектов, проведение научно-практических конференций и семинаров в Абхазии с участием ведущих ученых медиков по актуальным вопросам медицинской науки и практики. Также в Минздраве России обсуждались технические детали погашения задолженностей медицинских учреждений республики перед российскими клиниками.

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс