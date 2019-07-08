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ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с выходом на грузинском канале «Рустави-2» авторской программы Георгия Габуния, который позволил в эфире нецензурную брань в адрес Президента Российской Федерации В.В.Путина, от лица Черноморского казачьего войска Абхазии и Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий мы заявляем:
1.Грузия открыла свое лицо всему миру, как страна с низкими моральными устоями и утерянными кавказскими традициями, не уважающая ни себя, ни друзей, ни врагов.
2.Мы возмущены и осуждаем как самого автора программы, так и руководство канала «Рустави-2», одобряющего некультурное поведение своего работника во время эфира, нарушившего нормы журналисткой этики. А именно, 8-й пункт «Декларации принципов поведения журналиста», принятой в 1954 г. (ред. в 1986 г.) Международной федерацией журналистов, который гласит:
«Журналист должен считать серьезными профессиональными нарушениями: плагиат; умышленное искажение фактов; клевету, оскорбление, необоснованное обвинение; получение взятки в любой форме за публикацию (непубликацию) того или иного материала».
3.Мы заявляем о своей поддержке Президенту Российской Федерации В.В.Путину, всем россиянам, а также всем профессиональным журналистам, не уронившим свою профессиональную честь.
В.МИРОНЕНКО, войсковой атаман ЧКВА, полковник
Номер: 69
Выпуск: 3809
Рубрика: политика
Автор: В.МИРОНЕНКО, войсковой атаман ЧКВА, полковник