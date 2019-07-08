ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с выходом на грузинском канале «Рустави-2» авторской программы Георгия Габуния, который позволил в эфире нецензурную брань в адрес Президента Российской Федерации В.В.Путина, от лица Черноморского казачьего войска Абхазии и Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий мы заявляем:

1.Грузия открыла свое лицо всему миру, как страна с низкими моральными устоями и утерянными кавказскими традициями, не уважающая ни себя, ни друзей, ни врагов.

2.Мы возмущены и осуждаем как самого автора программы, так и руководство канала «Рустави-2», одобряющего некультурное поведение своего работника во время эфира, нарушившего нормы журналисткой этики. А именно, 8-й пункт «Декларации принципов поведения журналиста», принятой в 1954 г. (ред. в 1986 г.) Международной федерацией журналистов, который гласит:

«Журналист должен считать серьезными профессиональными нарушениями: плагиат; умышленное искажение фактов; клевету, оскорбление, необоснованное обвинение; получение взятки в любой форме за публикацию (непубликацию) того или иного материала».

3.Мы заявляем о своей поддержке Президенту Российской Федерации В.В.Путину, всем россиянам, а также всем профессиональным журналистам, не уронившим свою профессиональную честь.

В.МИРОНЕНКО, войсковой атаман ЧКВА, полковник

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: политикаАвтор: В.МИРОНЕНКО, войсковой атаман ЧКВА, полковник