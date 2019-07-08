МЧС АБХАЗИИ – 13 ЛЕТ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба посетил торжественное мероприятие, посвященное 13-летию со дня основания Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния поздравил своих коллег с профессиональным праздником: «История спасательного ведомства нашей страны восходит к середине 19 века, когда в Сухуме были организованы первые пожарные дружины. В этот торжественный день хочу поблагодарить весь личный состав. Спасатель – это не профессия, спасатель – это образ жизни».

От имени главы государства поздравительный адрес в честь образования ведомства зачитал руководитель Администрации Президента Беслан Барциц: «За эти годы Министерством создана налаженная и надежная система обеспечения безопасности граждан нашей Родины. По праву МЧС Абхазии считается одной из самых высокоэффективных государственных служб в стране. Тот профессионализм, мужество и самоотверженность, с которыми специалисты МЧС успешно решают возложенные на них непростые задачи в самых сложных и критических ситуациях, вызывает большое уважение к их нелегкой службе».

В ознаменование 13-й годовщины образования МЧС РА медалью «За содружество во имя спасения» были награждены: полковник, заместитель начальника Управления государственного пожарного надзора МЧС РА Гурам Псардия и начальник штаба пожарно-спасательного отряда Амаяк Агозян.

Номер: 69Выпуск: 3809Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс