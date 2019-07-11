УГРОЗА ДЛЯ РЕГИОНА

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко, комментируя принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции по Абхазии и Южной Осетии, заявил, что реальной угрозой для всего региона является военная микробиологическая лаборатория в Грузии. Он сказал: «Конечно же, я полностью разделяю позицию о том, что милитаризация Закавказья действительно сегодня представляет очень реальную угрозу, но, к сожалению, в этой резолюции даже не упоминается о военно-биологической базе, расположенной в 40 километрах от Тбилиси... Эта грузинская лаборатория действительно есть реальная угроза для безопасности и прав человека в Грузии, и не только в ней: во всем Закавказье и во всём Причерноморском регионе, а это 12 стран, в том числе Турция, Россия, Украина».

Номер: 70Выпуск: 3810Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия