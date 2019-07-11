НОВАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ. ГРУЗИЯ И США СТРОЯТ МОРСКУЮ БАЗУ НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ

У наших соседей

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ходе официального визита в США подтвердил готовность правительства построить глубоководный порт вблизи грузино-абхазской границы, в местечке под названием Анаклия. Известно, что Вашингтон длительное время намеревался разместить там свою военную базу, однако только на днях Тбилиси согласится на реализацию проекта Белого дома.

Стороны заявили, что порт будет выполнять исключительно торгово-экономические функции, и не планируется к использованию в военных целях. «Завершение проекта порта защитит Грузию от экономического влияния России и Китая», – подчеркнул госсекретарь США Майк Помпео. В свою очередь премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что глубоководный порт позволит Грузии полностью раскрыть транзитный потенциал своего географического расположения. Однако анализ конструкции порта и острый интерес Вашингтона к проекту наводят на сомнения относительно его «невоенного предназначения»

Все заявленные характеристики будущего морского порта демонстрируют его высокое стратегическое значение. Планируется, что территория базы будет занимать 400 га у самой абхазской границы. Общая стоимость проекта – 2,5 млрд долларов – неподъемная сумма для Грузии в её текущем экономическом состоянии. Логично предположить, что финансирование будет обеспечиваться из-за рубежа, тем более, что подрядчиком является американская компания Conti International LLC. Но самое важное – это глубина порта, которая составит 20 метров. Этого достаточно для приема любых видов военных судов, в том числе авианосцев и подводных лодок.

На этом фоне особую тревогу вызывают недавние новости об упрощении процедуры захода кораблей НАТО в акваторию Черного моря и планах Грузии увеличить интенсивность военно-морских учений с участием альянса. Всё это даёт основания полагать, что уже в скором будущем мы будем наблюдать наличие американских крейсеров, подводных лодок и, возможно, даже авианосной группы у границ Абхазии. Понятно, что Турция вряд ли допустит появление авианесущих кораблей в Чёрном море, используя конвенцию Монтрё, однако просто существование подобной вероятности – это уже фактор для дестабилизации обстановки в регионе. Грузия уже давно должна была бы осознать, чем чревата для них эскалация напряженности на Кавказе. Об этом красноречиво говорят события 1992-1993 гг. и 2008 г. И казалось бы, грузинское руководство должно было уже понять цену «союзнической помощи» со стороны США, однако Тбилиси, похоже, напрашивается на очередной урок истории...

Виталий ТОРОПОВ, Политолог

Номер: 70Выпуск: 3810Рубрика: политикаАвтор: Виталий ТОРОПОВ, политолог