О НАБОЛЕВШЕМ – ОТКРОВЕННО!

Свой взгляд

Что на самом деле произошло и происходит с сельским хозяйством Абхазии? Каковы причины развала развитого в советский период Агрокомплекса; есть ли возможности выхода отрасли из данной ситуации?

На эти и другие вопросы ответить мы попросили заслуженного работника сельского хозяйства, профессора Абхазского госуниверситета Патико Багратовича Алан.

– Анализ социально-экономического состояния Агропромышленного комплекса республики без утайки и фильтрации показывает, что ситуация в отрасли крайне тревожна и близка к тому, чтобы стать неуправляемой.

Причин, приведших Агропром к разрухе, было немало. Это развал СССР и приход неосмысленной перестройки, беспорядок и хаос, грузинская агрессия – нанесли огромный ущерб всей экономике республики, но особенно сильно пострадал Агропром, его главная отрасль – сельское хозяйство.

Пожиная горькие плоды развала СССР, предприятия и организации Агропрома оказались наиболее удобным источником дохода собственного кармана. В первую очередь они подверглись бесконтрольной распродаже в частные руки. Развернулась раздача лучших объектов Агропрома под видом аренды, выкупа в собственность и т.д., в основном людьми и организациями, не имеющими ничего общего с сельским производством, никогда не работавшими на земле.

Это были люди – приверженцы теневой экономики и личного обогащения, способные угодить времени и власти с целью извлечь себе выгоду – выловить побольше рыбы в мутной воде.

Новая власть страны, профессионально не разобравшись что представляет собой пришедший режим хозяйствования, не сориентировавшись в создавшихся условиях, стала принимать поспешные, необдуманные решения. Преждевременно, не дожидаясь становления рыночного порядка, был демонтирован существовавший порядок хозяйствования. Управление Агропромом было полностью передано не оформившимся органам местного самоуправления.

Местные органы оказались не в силах проявить инициативу, находчивость в основном из-за отсутствия организационно-управленческих знаний и навыков. Воспользовавшись некомпетентностью государственных органов, в сферу Агропрома стали проникать случайные люди, благодаря которым предприятия Агропрома подверглись расхищению и разрушению, и система стала регулироваться подхалимством, лицемерием и взяточничеством, пренебрегая достоинством и порядочностью.

Во властных структурах появились люди, которые утверждали, что в новых условиях хозяйствования вкладывать большие средства в развитие сельского хозяйства нет надобности: оно, мол, уже исчерпало свои возможности и продукты сельского хозяйства гораздо выгоднее завозить извне (что происходит в настоящее время). Такое заявление было как бы оправданием произошедшего с сельским хозяйством.

Беда бесхозяйственности проявлялась еще и в том, что мы постоянно находились в ожидании реальных и нереальных инвестиций, создающих для отдельных чиновников благоприятный климат обогащения.

Таким образом, практика некомпетентного управления Агропромышленным комплексом показала, что страна к новому хозяйствованию шла путем проб и ошибок, не выработав за четверть века ни одну эффективную хозяйственную программу, которая могла прижиться в реальном секторе экономики эффективно и прибыльно. Такого не было. Страна не смогла выработать собственную программу, тактику, как можно и нужно распоряжаться собственными производственными ресурсами и возможностями в условиях экономической свободы и рыночной демократии.

Свобода и демократия привели нас к вседозволенности, самонадеянности, коррупции и анархии, а порой и к хамству.

Селяне перестали использовать собственные ресурсы производства из-за отсутствия государственной помощи в реализации произведенной товарной продукции. Более того, и сельская молодежь, оказавшись за пределами востребованности Агропромом, стала стремиться к иным ценностям.

Главным недостатком прошлой и настоящей власти в сфере хозяйственной деятельности, на мой взгляд, является отсутствие кадровой политики. В стране не готовятся кадры для работы в отраслях Агропромкомплекса. Существовавшие сельскохозяйственные учебные заведения ликвидированы. Разве не парадоксально, что в структурах государственного управления почти или вовсе нет настоящих аграрников.

А страна Абхазия – аграрная, она исторически была, есть и будет аграрной, аграрно-курортной страной, как бы ни были велики ее устои в любом другом секторе экономики. В стране нет профессиональных селькоров, постоянно действующих программ теле- радиопередач. Сегодня сельскохозяйственная многогранная жизнедеятельность республики находится в руках самоучек, не имеющих практических знаний о земле.

Перечень фактов можно было бы продолжить, но, думаю, сказанного достаточно, чтобы понять, к чему привела практика непрофессионального управления промышленным комплексом страны: отрасль, которая была и остается экономическим фундаментом страны, хранительницей абхазской истории, традиций, нравственности и языка, является надежной гарантией продовольственной и военной безопасности.

Нет в мире страны, которая на первый план не ставила бы вопрос собственного продовольственного обеспечения страны – состояние сельского хозяйства. Есть множество примеров, когда глубокий кризис страны (Китай, США и др.) разрешался с помощью сельского хозяйства, потому что оно в отличие от других народно-хозяйственных отраслей, несмотря на свою трудоемкость, имеет свой собственный тайник возможностей, который при умелой государственной политике раскрывает свои возможности.

Преимущество сельского хозяйства еще и в том, что эта отрасль, которая кормит народ, а сытый народ способен творить чудеса.

Говоря о сельском хозяйстве, вот что писал Карл Маркс: «Крестьянин не требует зарплаты, так как основное средство производства – земля у него под руками. Крестьянин хочет, чтобы его обучили интенсивным методам хозяйствования, затем помогли реализовать произведенную продукцию».

Наш Нестор Лакоба, как бы продолжая мысль Маркса, писал: «Прежде чем говорить с крестьянином о тех или иных формах хозяйствования, надо его обучить, затем хорошо разглядеть, где бы крестьянин мог найти свой интерес и потребности приложения своего труда и извлечь доход».

Лакобовский тезис должен послужить нашей власти азбукой возрождения и развития аграрной отрасли, без которой наша республика не имеет перспективы.

Вспомним, что писал Жан-Жак Руссо о сельском хозяйстве: «Единственное средство держать государство в состоянии независимости – это развитое сельское хозяйство. Если нечем кормить свой народ – вы зависите от других».

Как раз сегодняшнее наше состояние такое, что мы во всем зависим от России. Развитие собственной экономики есть определяющий фактор международного признания нашей республики – краеугольный камень социально-экономического благополучия народа и страны в целом.

Если в ближайшее время Агропромкомплекс не получит развития, должного государственного и общенародного внимания и поддержки, если все рычаги и механизмы современного рыночного управления не будут задействованы, если село и сельский образ жизни не станет приоритетом номер один, по примеру первых пятилеток СССР, Агропром Абхазии утратит свою значимость надолго, а экономика останется с протянутой рукой.

В чем видятся возможные пути и методы исправления положения?

– Начать всё с чистого листа. Это значит, провести тщательную инвентаризацию всей системы Агрокомплекса с целью определения реального состояния природных и технических, кадровых и имущественных ресурсов, объемов собственных и внешних возможностей, необходимых для возрождения и развития аграрной отрасли.

– Определить направления и организационно-структурные формы хозяйствования с учетом рыночной конъюнктуры, территории и рода занятий местного населения; четко обозначить в каждом конкретном случае: что надо делать? Когда надо делать? Как надо делать? Кто будет делать? Кто несет ответственность за результаты?

– Устранить допущенные деформации, приведшие к нарушению принципов рыночной экономики, имущественному расслоению общества и социальному неравенству, росту преступности, насилию, коррупции и т.д.

– Осуществление экономической свободы сельских граждан на основе равноправия государственной, арендной коллективной и индивидуальной форм собственности, установление законодательной гарантии их неприкосновенности, создание и реализация антимонопольного законодательства, борьба с теневой экономикой и недопущение любых форм легализации; повышение ответственности государственных служащих за должностные преступления.

– Разработка и реализация научно-обоснованной программы поэтапного перехода сельского хозяйства к регулируемой рыночной экономике с развитием многообразных форм собственности.

– Определение направления развития сельскохозяйственного производства и пути повышения его эффективности, выработка механизмов стимулирования трудовой активности и жизненного уровня сельских тружеников. Утверждение принципов самоуправления.

– Разработка и реализация молодежной политики на селе, сочетающей равные условия для учебы и вступление в трудовую жизнь с поощрением талантов во всех сферах деятельности; всемерное стимулирование творчества; защита прав интеллектуальной собственности.

– Принятие закона, по которому для всех категорий хозяйств, дающего права разрешить дополнительно произведенную продукцию реализовать любому потребителю и полученным доходом свободно распоряжаться.

– Принятие закона об экономической ответственности коллективов и отдельных производителей за невыполнение договоров, взятых обязательств, за нецелевое использование выданных технических и денежных средств.

– Принятие закона о сельском хозяйстве, о земле, где декларировано, что владельцами средств производства и земли являются те трудовые коллективы и крестьянские хозяйства, которые фактически являются товаропроизводителями.

– Создание учебных учреждений по подготовке специалистов среднего и высшего уровня подготовки для отраслей Агропромышленного комплекса республики.

– Выработка и реализация государственной аграрной политики. Порядок и пути ее осуществления по срокам и периодам.

– Привести в надлежащее состояние деятельность средств массовой информации путем подбора и обучения журналистов специфике отрасли; организации круглых столов на профессиональном уровне.

– Министерство сельского хозяйства, как во всех странах мира, призвано вырабатывать и реализовывать научно-технические, планово-экономические программы развития отрасли, консультационно-информационное и научно-техническое обслуживание сельскохозяйственного производства, государственное кредитование и страхование, регулирование рынка товаров, закуп и хранение товарных излишков, соблюдение природоохранных мероприятий, соблюдение контрольных функций за качеством сельскохозяйственных товаров, подготовку и переподготовку специалистов аграрников, контроль вузовской подготовки специалистов, поиск новых форм мотивации труда руководителей и работников хозяйств и предприятий.

Наш народ готов к переменам, к преодолению ошибок и упущений, допущенных по отношению к Агропрому. Дремлющая мысль в отношении Агропрома, в конце концов, пробьет себе дорогу через завалы, образовавшиеся за долгие годы незнанием, неумением, безответственностью и душевной ленью. И тогда снимется вина с пришедшего рынка, родившего частного собственника.

Не частный собственник враг экономического развития, как это принято считать, а частный хозяин, который возможными и невозможными методами борется за личные интересы, за личную прибыль.

Патико АЛАН, профессор АГУ

Номер: 70Выпуск: 3810Рубрика: обществоАвтор: Патико АЛАН, профессор АГУ