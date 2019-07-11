ГОСДУМА ТРЕБУЕТ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОТИВ ВЕДУЩЕГО «РУСТАВИ-2»

Политика

Эти меры необходимы в связи с тем, что те недружественные действия, которые сегодня предпринимаются в отношении граждан РФ, должны иметь адекватную оценку.

Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что грузинская сторона должна принести извинения России на государственном уровне после случившегося инцидента.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет всеми путями прорываться к власти, а телеканал «Рустави -2» – это инструмент его политики. Комментируя на своей странице в Facebook выпады в эфире грузинского телеканала в адрес российского руководства, дипломат обратила внимание на то, что предвыборная кампания Саакашвили вступила в фазу «последний бой». «Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой, даже ценой тотального раскола общества. «Рустави-2» — инструмент его политики», – написала Захарова.

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Грузия потеряет треть бюджета своей страны. В разгар летнего туристического сезона запрет авиасообщения между Москвой и Тбилиси равносилен смерти. Обанкротятся тысячи предприятий туристической отрасли, так как основную часть турпотока в Грузию составляют россияне. Грузия потеряет сотни миллионов долларов, в годовом исчислении – около миллиарда.

Любая глупость должна быть наказуема.

Номер: 70Выпуск: 3810Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия