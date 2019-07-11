ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Российский сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал власти Грузии и поддержал идею ввести против Тбилиси экономические санкции.

По его словам, время для извинений миновало.

«Поддерживаю инициативу Госдумы. Доигрались в Грузии с антироссийскими выходками, провокаторами с «Рустави-2», атаками на наших туристов. Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО – вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать», – написал сенатор в Твиттере.

Номер: 70Выпуск: 3810Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия