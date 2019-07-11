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11.07.2019
Номер: 70
Выпуск: 3810
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Российский сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал власти Грузии и поддержал идею ввести против Тбилиси экономические санкции.
По его словам, время для извинений миновало.
«Поддерживаю инициативу Госдумы. Доигрались в Грузии с антироссийскими выходками, провокаторами с «Рустави-2», атаками на наших туристов. Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО – вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать», – написал сенатор в Твиттере.
Номер: 70
Выпуск: 3810
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия