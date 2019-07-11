ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ОТМЕТИЛИ В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В АБХАЗИИ

В день семьи, любви и верности в Посольстве России в Абхазии чествовали пары, прожившие совместно более 25 лет.

Приветствуя гостей, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин напомнил, что история праздника уходит далеко в прошлое, в легендарную эпоху древней Руси, где на Муромских землях жили православные Пётр и Февронья. «Человеческое общество развивается по одинаковым лекалам. Наши родители, жены, мужья, дети наделяют жизнь смыслом. Семья – это источник любви, взаимопонимания и уважения, именно она делает человека эмоционально и духовно наполненным, формирует его. Тепло домашнего очага, заботливое отношение к родным и близким и есть незыблемые нравственные ценности общества. Отрадно видеть в зале пары, которые мы наградим медалями «За любовь и верность». Вы для нас камертон!»

Руководитель Россотрудничества Вадим Чеха в поздравлении отметил: «Присутствующие здесь пары зарегистрировали брак более 25 лет назад. При этом они известны крепостью уз, верностью и воспитанием детей достойными членами общества. Все это украшает традиции, которые всегда поддерживались в республике. В этом смысле семейные пары являются источником социально-экономического и политического развития республики».

Обратившись к организаторам торжества, один из награжденных медалью Хухут Шамба поблагодарил за оказанное внимание Посольство РФ в РА и Россотрудничество: «Любое государство состоит из семей. Желаю всем семьям здоровья, семейного счастья, благополучия и многодетности».

На торжестве медалью «За любовь и верность» награждены: Авидзба Владимир Джамалович и Яковлева Лилиана Михайловна; Родин Валентин Петрович и Родионова Инесса Григорьевна; Шамба Хухут Арсентьевич и Бганба Кама Михайловна; Анкваб Заур Николаевич и Герзмава Наталья Викторовна; Трапизонян Галуст Парнакович и Маркарян Татьяна Тиграновна.

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 70Выпуск: 3810Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА