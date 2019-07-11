ПОСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРОПЫ

МИД Республики Абхазия прокомментировало резолюцию ОБСЕ, представленную Грузией. В комментарии говорится: «В ходе ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге принята резолюция, касающаяся «положения в области безопасности и прав человека в Абхазии».

Представленная грузинской делегацией резолюция содержит стандартный для подобного рода документов набор пропагандистских штампов о «ситуации на оккупированных территориях», а также бессмысленный призыв к России отменить решение о признании независимости Республики Абхазия. С завидным упорством грузинская сторона распространяет свою версию о ситуации в Абхазии, используя многочисленные международные площадки – ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО, Совет Европы и другие. Со времен агрессии Грузии в Абхазии в 1992-1993 гг. политика Тбилиси в отношении Абхазии, несмотря на выдвигаемые время от времени мирные программы, не претерпела существенных изменений и продолжает носить антигуманный и дискриминационный характер. Не просматривается какое-либо движение в сторону переосмысления неприемлемых для Республики Абхазия подходов.

К сожалению, отсутствует и понимание того, что решение о признании Российской Федерацией независимости Республики Абхазия полностью отражает волю многонационального народа Абхазии и не может быть отменено. Принимая с подачи Грузии ангажированные документы, парламентарии стран ОБСЕ неосознанно подрывают те основополагающие принципы, которым должна следовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Считаем, что если бы у Парламентской ассамблеи ОБСЕ было желание ознакомиться с точкой зрения Республики Абхазия и более детально разобраться в грузино-абхазском конфликте, то, возможно, оценки парламентариев стран-членов ОБСЕ были более сбалансированными, и они не оказались бы под доминирующим влиянием тбилисской пропаганды.

Призываем руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ воздерживаться от вынесения на голосование конъюнктурных политизированных проектов резолюций, серьезно осложняющих проведение конструктивного диалога в рамках Женевских международных дискуссий.

Номер: 70Выпуск: 3810Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс