СЧИТАЕШЬ СЕБЯ ВПРАВЕ ЖИТЬ ПРОТИВ ПРАВИЛ?

Реплика

Наверное, у каждого человека, водит он машину или нет, непременно бывают моменты, когда хочется нещадно ругаться, видя, что творится на дорогах. Самое безобразное – когда юные водители (кстати, подражающие старшим, кому же еще!) останавливаются посреди дороги и начинают приветствовать друг друга, обниматься.

Неужели им самим не ясно, что такая радостная встреча в этот самый момент омрачается едва ли не проклятиями других участников движения? Ведь машина – это не лошадь, которую можно привязать к дереву… Это серьезная помеха на дороге, тем более, если ее поставить по диагонали или поперек движения.

Буквально на днях, 26 июня, в 18.04, к обочине парка на углу Леона и Аиааира, прямо напротив магазина «Белое солнце», подъехали со стороны встречной полосы два автомобиля с абхазскими номерами – один «мерседес» м182УУ и второй крупный черный джип, судя по знаку, «инфинити», с номерами с 161 СС. Причем на втором автомобиле номера были установлены только впереди.

– Это же встречная полоса, – заметила я молодому водителю этого «мерседеса», высаживающему стайку девушек, которые радостно приветствовали отдыхающих в парке друзей. – Вы нарушаете правила, и я сейчас запишу ваши номера.

– И что? – не грубо, но с интересом поинтересовался юноша из числа друзей.

– Сообщу о вашем поведении куда следует. Так делать ни в коем случае нельзя!

Девушки поздоровались с ребятами, вернулись в машину, и «мерседес» отъехал. А вот вторая машина осталась стоять.

– Может, вам дать телефон министра? – посмеиваясь с чувством безнаказанности, поинтересовался один из парней. – Спасибо, у меня есть телефон министра, – ответила я.

– Тогда, может, замминистра?

– И его телефон у меня тоже есть, – ответила я и уехала на такси, которое с трудом припарковалось, учитывая ситуацию. Как раз был час пик.

Предвижу, что многие, и в первую очередь родители наших молодых людей сочтут, что ничего страшного не произошло: ну, детишки припарковались на встречной полосе, подумаешь…

А на самом деле, это очень страшно, если в 18 лет ты уже считаешь себя вправе жить против правил. Почему? Потому что уверен: нет на тебя управы.

А между тем из-за твоего отношения к окружающим другим приходится подвергать риску свои жизни.

Если ты не запомнил до совершеннолетия, что считать себя «исключительным» можешь только наедине с собой, пока твоя «исключительность» – от недомыслия в первую очередь – не стала препятствием для других людей и для общего порядка в стране, которой все мы желаем добра и процветания.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 71Выпуск: 3811Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА