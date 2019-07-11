НЕОДНОЗНАЧНАЯ ФИГУРА

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Как когда-то было принято в СССР, на большие и престижные посты назначались люди из глубинок и простых семей. За свою жизнь они проходили огонь и медные трубы. Подбору кадров в ЦК Компартии уделяли огромное и доскональное внимание.

Николай Щелоков родился в рабочей семье на Луганщине. С малых лет трудился на металлургическом заводе. Окончив вуз, получил престижную профессию и несколько лет трудился начальником на разных заводах. Руководить процессами и людьми ему нравилось всегда. Тем более, что исполнение закона для него было превыше всего.

Вступил в ряды КПСС. Молодого, амбициозного, постоянно занятого трудом человека заметили. Изучив биографию, большие кадровики остались довольны – одни плюсы. Николай Анисимович Щелоков начал подниматься вверх на руководящие должности.

В 1951 году он становится заместителем председателя Совмина Молдавской ССР, потом – вторым секретарем ЦК Компартии этой республики.

Когда Л.Брежнев стал генсеком, он подтягивал к себе новые, верные кадры, в том числе и Н.Щелокова. Предложил ему возглавить МВД СССР.

Жена Николая Анисимовича, узнав об этом, стала отговаривать мужа: «Или убьют тебя, или сам убьешься». Но полный замыслов, с душой милиционера Н.Щелоков дал согласие.

Будучи министром, он содействовал открытию специализированных институтов и академии МВД. Установил праздник «День милиции». Милицию страны оснастили транспортом, техникой, зарплаты сотрудников возросли в разы. В этой силовой структуре стало престижно работать. Кстати, еще В.Ленин при организации народной милиции после революции в 1917 году сразу назначил им самую высокую зарплату, чтобы не было повадно брать взятки.

Николай Щелоков от бывших руководителей ЦК КПСС здорово отличался. Он постоянно занимался спортом, много читал классическую литературу, не пропускал ни одну театральную премьеру, любил рисовать и т.д.

Н.Щелоков любил Абхазию. Приезжал сюда отдыхать, привозил семью, детей, знакомых. «Мы едем в рай!» – говорил он. Ему у нас нравилось все, и прежде всего люди. Будучи министром ВД, он наладил связи с нашим министром и стал ему помогать. Благо, общий язык с Л.Брежневым он давно нашел. Генсек любил министров, которые справлялись со своим делом.

Тбилиси такая прямая связь и помощь Москвы Сухуму раздражала. Но помалкивали, все же руководитель такого силового ведомства, такой мощной страны, да и любимчик Брежнева. МВД Абхазии тех лет было оснащено всем необходимым: от зарплат до техники. Но и работа велась по-настоящему. «Все-таки сам Щелоков может спросить с нас. Неудобно», – говорили наши милиционеры.

Любимым местом отдыха в Абхазии у Щелокова были озеро Рица, Пицунда и абхазские села с их национальными кулинарными изысками, где прежде, чем надолго сесть за стол, можно на коне промчаться, пострелять из «берданки» и услышать забавные истории от стариков.

Как-то сухумцы заметили, что в ресторан гостиницы «Абхазия» вход был временно запрещен. Там был Щелоков. Кстати, тогда никакой охраны вокруг не выставляли, и улицы не перекрывали. Просто на два-три часа вывешивалась табличка: «Технический перерыв». И даже завсегдатаи сухумской брехаловки не заметили, как подъехала машина с высоким гостем.

Когда Л.Брежнев умер, Щелоков попал в опалу своего недруга Ю.Андропова. Выявились злоупотребления полномочиями экс-министра. Не вынеся обвинений, жена Щелокова застрелилась.

Николай Анисимович получил от жизни удар за ударом – его исключили из ЦК партии, лишили генеральских пагонов, государственных наград. Оставили лишь боевые 1941 – 1945 гг.

Возбудили уголовное дело по хищению антиквариата, драгоценностей и золотых вещей и т.д. Грузия «добавила факты» по Абхазии.

Накануне праздника Дня милиции Николаю Щелокову позвонили и сказали, чтобы он привез и сдал боевые награды. Он поехал к родным, оставил деньги на оплату коммунальных услуг и на другие расходы. На следующий день, выпив кофе с коньяком, пустил пулю себе в голову. На столе лежала записка: «С мертвых ордена не снимают».

После этого случая в Сухуме ходили разные слухи, которые ничего не подтверждали и не опровергали. Тогдашняя система правления государством, людьми была особенной, сильной и перемалывающей.

Юрий КУРАСКУА Редакция благодарит нашего постоянного читателя Ладико Адлейба за предоставление эксклюзивной фотографии из личного архива.

Номер: 71Выпуск: 3811Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА