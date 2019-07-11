НЕ ПОДКРЕПЛЕНЫ НАУЧНЫМИ ДОВОДАМИ

Письмо в редакцию

Отзыв

Бросающая вызов своим дерзновенным простодушием и вместе с тем будоражащая интеллектуальные умы статья «Город Амра – столица Республики Абхазия», опубликованная в газете «Республика Абхазия», №361 от 2019 г., не могла не вызвать резонанс среди апологетов исторической правды. Почему может вызвать интерес такая статья? Во-первых, тем, что она имеет место быть, да еще в научных кругах. Во-вторых, любая мысль, брошенная сегодня, завтра может прорасти и быть принята на веру в умах несведущей массы.

Всем хорошо известно, что в годы «грузинизации» на территории Апсны 147 названий автохтонной топонимики были неузнаваемо исковерканы. Даже тбилисские идеологи не догадались переименовать неприкосновенное историческое название нашей столицы – Акуа. Кому в современных реалиях понадобилось переименовать нашу столицу на Амра? Задумались ли автор и его сторонники, с чем решили «пошутить»? Хотелось бы знать, на каком основании они решили выдвинуть идею, подкрепленную весьма сомнительными «научными» тезисами? Ведь это, на наш взгляд, противоречит здравому смыслу. Можно было бы ворошить историю, но где здесь место для поиска этимологии исторически сложившегося названия места? Удивительно, однако, как среди толщи интереснейших с научной точки зрения вопросов, требующих должного внимания и глубокого анализа, нашлась такая примитивная в своей несостоятельности статья?

Поразительно и то, что статья была опубликована в республиканской газете. В газете власти. Обидно. Да и редакция отреагировала «должным образом», лучше бы ее выбросили в корзину!

При всем уважении, имея ученую степень в какой-либо области, обрадуйте нас своими глубоко научными трудами. И будучи в статусе ученой степени, выходя на публику с весьма проблематичными темами,подкрепляйте их соответствующими научными доводами!

P.S. Не советуем данный вопрос выносить на исторические места «Лыхнашта» или «Мыкуашта».

Участники национально-освободительного движения Абхазии: З.А. Агрба, Л.Б.Гыцба, с.Бзыпта Гудаутского района

Номер: 71Выпуск: 3811Рубрика: политикаАвтор: Участники национально-освободительного движения Абхазии: З.А. Агрба, Л.Б.Гыцба, с.Бзыпта Гудаутского района