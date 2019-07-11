ТРУДНЫЙ ПУТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Греки в Абхазии

Греческий период страны души

Историческая судьба Абхазии тесно взаимосвязана с древнегреческим миром. Известно, что греческий период занимает в ней значительное место. Около 500 лет греки оказывали на Абхазию экономическое и культурное влияние. Они основали здесь первые города-колонии: Диоскуриаду – 2500 лет назад на территории современного Сухума (греки из Милета назвали его в честь божественных братьев-близнецов – диоскуров – Кастора и Поливдека), Гиенос –Гюэнос (ныне Очамчыра) – во второй половине 6-го века до н. э., Питиус (ныне Пицунда), Эшерское городище, налаживали и укрепляли торговые и иные связи.

У греков, как и у многих других народов, славная, богатая, интересная и, к сожалению, трагическая история. Открытые источники свидетельствуют, да и старожилы еще помнят о том, что в Абхазии существовала многочисленная греческая община. Греков отличали трудолюбие и смекалка. Они жили зажиточно, многие занимались предпринимательским делом, были купцами. Есть в Сухуме и дома, построенные ими. Еще в 1909 году открылась греческая школа, действующей была греческая церковь, существовало и Сухумское эллинское общество. Греки жили не только в городах. Процветали целые греческие деревни.

Депортация греков

С приходом советской власти богатые греки потеряли свое имущество и влияние. В 1938 году наряду с другими национальными школами, стали закрываться и греческие. Греков лишили возможности учиться на родном языке. Поэтому те, кто имел греческое гражданство, уехали на свою историческую родину. В 1949 году десятки тысяч семей абхазских греков, около 50 тысяч человек, подверглись насильственному выселению из Абхазии в Казахстан и другие регионы. Их перевозили в товарных вагонах для скота, в невыносимых тяжелых условиях. Многие, не выдержав, погибали в пути. Греков оставляли в степях, на совершенно необжитых территориях. Им приходилось рыть землянки, приспосабливаться к новому для них климату.

Осиротевшие греческие земли занимали грузинские переселенцы из различных районов Грузии. Это подтверждает и выдержка из справки МВД СССР: «Установлено, что в абсолютное большинство домов, оставленных греками, были вселены жители, переселенные из различных районов Грузинской ССР».

В учебнике «История Абхазии» 5-9 класса указано, что основанием для издания в 1949 г. приказа МГБ СССР о депортации греков стали соответствующие постановления по данному вопросу Совета Министров СССР, Совмина и ЦК КП Грузии от 17, 18 и 20 июня 1949 года.

Например, в первом пункте постановления Совмина и ЦК КП Грузии от 18 июня 1949 года указано: «Переселить в июне 1949 года из малоземельных районов Грузии 2 000 колхозников в Абхазию… на земли, освободившиеся в связи со спецпереселением», то есть депортацией греков.

Фактически выселение греков из Абхазии проходило с 14 по 27 июня 1949 г. ...17 июня 1949 г. был подан эшелон, состоящий из 60 вагонов. Эшелон был отправлен 21 июня. Погрузка эшелона длилась около двух суток. Данный эшелон отправлен назначением на ст. Сырдарьинская Ташкентской ж/д. В учебнике по истории приведены свидетельства очевидца этих событий П. Ф. Мистакопуло: «По одному стали вызывать греков в сопровождении солдат и предлагать написать заявление о добровольном выезде из Абхазии. Меня вызывали дважды за ночь, я согласия не давал на выезд. В последней беседе мне сказали, что согласно решению ЦК ни одного грека в Абхазии не должно остаться».

«И душа печалится…»

В одном из произведений Фазиля Искандера есть такие, трогающие сердце строки о депортации греков: «Сегодня не слышно греческой и турецкой речи на нашей земле, и душа печалится, и слух мой осиротел. Я с детства… привык слушать в воздухе родины абхазскую речь, русскую речь, грузинскую речь, мингрельскую речь, армянскую речь, турецкую речь, и теперь, когда из этого сладостного многоголосья, брызжущего свежестью щебета народов, выброшены привычные голоса, нет радости слуху моему, нет упоения воздухом родины!». Не трудно понять, почему душа печалится. Потому что из-за сталинских репрессий нет уже прежнего единства народов: одних по воле великого вождя возвысили, а других подвергли тяжким испытаниям. И это несмотря на то что общими усилиями была достигнута Победа в Великой Отечественной войне. Да и может ли один народ утвердиться за счет другого, стать счастливым, унижая другой народ?

Лишь некоторым грекам спустя время удалось вернуться, но прежнего влияния они уже не приобрели.

Между жизнью и смертью

Новый болезненный удар по так и не окрепшей греческой диаспоре нанесло грузинское военное вторжение в Абхазию 14 августа 1992 года. Положение людей разных национальностей, оставшихся на оккупированной территории, было нетерпимым. Все негрузины взяты на учет в комендатуре, выезд из города запрещался. Не было электричества, воды, заканчивались продукты питания. Грузинские оккупанты врывались в дома и угрожали оружием, грабили и убивали. Для многих выезд из страны становился вопросом жизни и смерти. Выехать можно было только в определенное время морским путем по договоренности воюющих сторон. Нам, пережившим это страшное военное время, вспоминать об этом нелегко даже спустя столько лет. Это осталось в сердце навсегда. В тот период и многие греки были вынуждены массово покидать Абхазию.

(Окончание в следующих номерах)

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 71Выпуск: 3811Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ