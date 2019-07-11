СПЛОЧЕННАЯ БОРЬБА ПРОТИВ МЕДЛЕННОЙ СМЕРТИ

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О проблеме наркомании в Абхазии говорят давно и немало. Большую работу в борьбе с этим недугом проводят органы власти и общественность. Для распространителей наркотических средств, психотропных препаратов и их аналогов введена высшая мера наказания – смертная казнь. Однако ситуация с наркозависимыми продолжает усугубляться и, как отмечают компетентные органы, скоро достигнет критической отметки. Безусловно, наркомания, словно чума, активно распространяется во всем мире, однако для такой небольшой страны как Абхазия, проблема весьма пугающая. Кроме того, в последние годы участились случаи выявления наркозависимости у несовершеннолетних. Именно этой проблеме – профилактике наркомании среди несовершеннолетних был посвящен круглый стол, прошедший в Сухуме в центре «Проспект». Собравшиеся эксперты, представители различных ведомств обсуждали пути предостережения несовершеннолетних от наркотиков.

Старший инспектор Управления общественной безопасности МВД Абхазии подполковник Алина Худякова сказала, что в республике работают 30 инспекторов по делам несовершеннолетних. Во всех общеобразовательных школах проводятся профилактические мероприятия, лекционные занятия, беседы. «У нас на учете 56 несовершеннолетних, 17 неблагополучных семей. Их регулярно посещают инспекторы по делам несовершеннолетних и уполномоченные. В рамках программы борьбы с наркоманией Управлением общественной безопасности МВД совместно с Министерством образования и науки, как и в прошлом году, был подготовлен план работы, составлена программа по здоровому образу жизни. Она реализуется инспекторами, завучами по воспитательной части школ и родительскими комитетами. Мы считаем, что это основной аспект в работе».

Старший психолог отела кадров МВД РА Александра Сергеева отметила, что несмотря на все проводимые работы, видимой динамики нет. «Как показала практика, нужно искать новые методики. В нашем Министерстве проводилось анкетирование, на основании которого могу сказать, что проблема склонности к наркозависимости закладывается в самом юном возрасте. Дети подражают родителям, и если один из членов семьи наркоман, то, возможно, дети станут брать с него пример. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что между родителями и детьми нет взаимосвязи. А это опасно. Ведь мать – это тот человек, который является для ребенка источником жизненного опыта, а отец знакомит ребенка с миром вне материнских объятий. Если это упустить, ни один орган власти не сможет заполнить эмоциональную пустоту, которую начинает испытывать ребенок. В результате он пытается ее заполнить запрещенными препаратами. Нам нужна помощь родителей, потому что без них мы не можем полноценно работать. Существует психологическая служба по линии доверия МВД. Достаточно просто набрать номер».

Сергеева сказала, что для полноценной работы в борьбе с наркоманией в стране необходим кризисный центр. «На сегодняшний день нет возможности изолировать из привычной среды детей из неблагополучных семей, совершивших правонарушение, для проведения с ними необходимых работ. Сейчас мы проводим с ними беседы, но, возвратившись в свою семью, они возвращаются к прежней жизни», – сказала она.

Ее поддержала старший помощник Генпрокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия, которая пояснила, что принятый Закон «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», вступающий в силу в январе 2020 года, охватывает и сферу наркомании среди несовершеннолетних. А для его эффективной работы хорошим подспорьем станет создание кризисного центра, считает она: «Сейчас, когда суд выносит решение о лишении родительских прав, нам некуда распределить детей, и ребенок все равно возвращается в семью. В кризисном центре он будет получать элементарные вещи: питание, гигиена, учеба и т.д.»

Кроме того, Цулукия сказала, что для решения проблемы наркомании у них с другими органами нет системного подхода. «Эта беда не только государства, но и семейная. Нам всем – врачам, психологам, правоохранительным органам, родителям нужно сплотиться и выработать единую систему для решения этого вопроса», – считает она.

Главный специалист Управления образования, психолог Алиса Хорава рассказала о проводимых работах по профилактике борьбы с наркоманией среди несовершеннолетних: «Во всех школах города Сухума проводится скрининг, концепция, определяющая детей группы риска. Затем мы работаем с ними. На новый 2019-2020 учебный год мы будем применять программу «Мир безопасен для юных», разработанную Санкт-Петербургским клиническим институтом по психиатрии и педиатрии. Ее реализация несет положительный эффект, когда работы ведутся в малых группах на протяжении 6 месяцев. Поэтому в августе для психологов пройдут семинары. Многие психологи в этом году работали по направлению налаживания положительных отношений между группами в классе. На данный момент программа будет работать в Сухуме. Конечно, печально, что в школах других городов республики не проводится работа в таком объеме. Поэтому мы решили, что на тренингах будем обучать и педагогов, чтобы в сельских школах они могли проводить беседы с детьми».

Хорава рассказала о трех этапах работы концепции: «Первый этап – это младшее звено. На уровне сознания первоклассников будет преподноситься информация о личности человека, о его индивидуальности, о правильном образе жизни и вреде наркотических препаратов. Второе звено – 10-11 лет. Мы решили сделать упор на адаптацию детей к среднему уровню звена обучения. Мы учим их говорить слово: «Нет». Помогаем им самоопределиться, уметь общаться, ставить перед собой цели. Третье звено — это старшеклассники, с ними мы обсуждаем проблему профилактики наркомании в виде интерактивного общения. Многие дети не информированы о том, что им делать, если кто-то предложил наркотики. Все это мы будем обсуждать на уровне их сознания».

Дискуссия длилась два часа, и мы смогли убедиться, что представители всех заинтересованных ведомств выразили уверенность в том, что нужно сплотиться и выработать единый комплексный план системной работы, а для начала создать кризисный центр.

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 71Выпуск: 3811Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА