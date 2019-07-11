ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РА ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию торгово-промышленных палат Курдистана под руководством президента Федерации ТПП Иракского Курдистана Дара Джалиль аль-Хаята. Глава государства приветствовал гостей: «Для нас важно выстраивать отношения с окружающим миром, важно, чтобы нас понимали и видели, знали о нас, как о независимом государстве. Возможности Торгово-промышленной палаты позволяют рассказывать о том, что происходит в Абхазии. Уже который год наша Торгово-промышленная палата работает в этом направлении, что дает определенные результаты, способствует развитию нашей экономики. Мы рады, если выстраивание взаимовыгодного сотрудничества будет в ваших интересах».

Со своей стороны, глава Федерации ТПП Курдистана Дара Джалиль аль-Хаят поблагодарил Президента за теплый прием: «Мы рады, что смогли приехать, увидеть вашу страну и изучить направления для сотрудничества в разных сферах».

Рауль Хаджимба рассказал об основных отраслях экономики Республики Абхазия.

В завершение встречи состоялся обмен памятными подарками.

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Глава Правительства Абхазии Валерий Бганба принял делегацию торгово-промышленных палат Иракского Курдистана во главе с президентом Федерации ТПП Иракского Курдистана Дара Джалиль аль-Хаятом.

Целью визита делегации в Абхазию стало обсуждение актуальных вопросов, направленных на развитие дружественных и торгово-экономических отношений между странами.

Открывая встречу, Валерий Бганба сказал: «Я вместе со своими коллегами рад приветствовать вас в Абхазии, мы всегда следим за судьбой народа, который борется за свободу и справедливость. Так уж сложилось, что вы оказались на передовой борьбы с мировым терроризмом. Мы восхищались мужеством вашего народа и рады, что у вас наступил мир. Абхазия имела исторические связи со странами Ближнего Востока и Персидского залива. Мы рады, что сегодня делаются очередные шаги в этом направлении и надеемся, что эти связи будут только укрепляться, а исторические и экономические – вновь возрождаться».

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отметил, что это ответный визит делегации. «В 2015 году делегация ТПП Абхазии во главе с Геннадием Гагулия была в городе Эрбиль и то, что вы сегодня здесь, говорит о том, что связи продолжаются и есть возможность продолжения диалога. Торгово-промышленные палаты являются локомотивом, посредством которых нужно устанавливать отношения между странами. Мы будем стараться выстраивать те отношения, которые на сегодняшний день будут возможны между нашими странами»,– сказал Кове.

В ходе встречи стороны обсудили пути взаимодействия и обратили внимание на приоритетные направления в области инвестиций.

Президент Федерации ТПП Иракского Курдистана Дара Джалиль аль-Хаят выразил благодарность за теплый приём и отметил, что глава Правительства Иракского Курдистана приглашает официальную делегацию Абхазии во главе с Премьер-министром посетить Курдистан.

В завершение встречи глава Правительства Республики Абхазия и президент Федерации ТПП Иракского Курдистана обменялись памятными подарками.

Номер: 71Выпуск: 3811Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс