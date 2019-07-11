ДЕЛЕГАЦИЯ ТПП ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА В АБХАЗИИ

Абхазия. Деловые связи с Востоком

В конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум-Виктория» состоялась встреча руководства Торгово-промышленной палаты РА, депутатов Парламента, представителей министерств: иностранных дел, по курортам и туризму, экономики, а также представителей Администрации города Сухума, Государственного инвестиционного агентства, бизнес-сообщества республики с делегацией Торгово-промышленных палат Иракского Курдистана под руководством президента Федерации ТПП Курдистана Дара Джалиль аль-Хаята, которая на несколько дней прибыла в Абхазию.

Приветствовав гостей, президент ТПП РА Тамила Мерцхулава, рассказала, что первые контакты Абхазии с Курдистаном были установлены еще в июле 2015 года, когда Торгово-промышленная палата Абхазии во главе с Геннадием Гагулия прибыла в столицу Курдистана – Эрбиль, где прошли встречи с главами республики и правительства Курдистана, а также с представителями профильных министерств и ведомств, с членами Федерации торгово-промышленных палат, с предпринимателями. Тогда перед Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия стояла задача рассказать как можно больше об Абхазии и укрепить ее имидж среди арабских стран.

Поездка абхазской делегации в арабскую страну дала свои первые плоды. Приезд в Сухум делегации из Курдистана стал ответным на визит ТПП РА в Иракский Курдистан. Делегация приехала в республику для того, чтобы ознакомиться с Абхазией и обсудить актуальные вопросы, направленные на двустороннее сотрудничество дружественных и торгово-экономических отношений между обеими странами.

Президент Федерации ТПП Курдистана Дара Джалиль аль-Хаят выразил благодарность главе абхазской ТПП за проявленное внимание и приглашение посетить Абхазию. Он пожелал народу Абхазии долгих лет жизни и процветания, отметив, что Республика Абхазия обладает огромным потенциалом в сфере экономики, в частности, туризма и сельского хозяйства. Он выразил надежду, что взаимоотношения Федерации торгово-промышленных палат Курдистана и Торгово-промышленной палаты Абхазии будут активно развиваться.

Представители делегации рассказали о развитии сельскохозяйственного, туристического, инвестиционного климата страны. Иракский Курдистан – это автономная республика в составе Ирака общей численностью населения 5,5 миллионов человек. Самые крупные города республики – это Эрбиль, Сулеймания и Дахук, поэтому в составе делегации, были президенты торгово-промышленных палат и этих городов. Страна находится на стадии своего возрождения, где хорошо развито сельское хозяйство, а 17 % дохода правительство Курдистана получает от продажи нефти Иракским правительством в Турецкую Республику. К тому же, Курдистан открыт к сотрудничеству с разными странами, поэтому в республику активно привлекается капитал из других стран. На территории Курдистана на сегодняшний день действует 3 500 иностранных инвестиций, более 25 иностранных компаний добывают нефть, а основной инвестор страны – это Объединенные Арабские Эмираты. Важно также отметить, что согласно закону об иностранных инвестициях Курдистана, иностранным инвесторам в республике предоставляются налоговые каникулы. То есть любой инвестор освобождается от уплаты всех налогов на 10 лет.

На вопрос участников встречи, заинтересованы ли представители делегации в реализации каких-либо проектов на территории Абхазии, гости отметили, что они должны изучить потенциальные возможности республики, так как у них пока мало информации о ней. Они отмечали важность работы Сухумского аэропорта во избежание сложностей при приезде в Абхазию.

Завершая встречу, президент ТПП РА Тамила Мерцхулава напомнила, что в 2015 году Торгово-промышленная палата Абхазии и Федерация торгово-промышленных палат Курдистана подписали Меморандум о взаимопонимании между обеими организациями и отметила, что настало время для перехода уже к подписанию Соглашения о двустороннем сотрудничестве, которое укрепит начатое взаимодействие не только на уровне торгово-промышленных палат, но окажет содействие и во многих других сферах.

С абхазской стороны документ подписала Тамила Мерцхулава, со стороны Федерации ТПП Курдистана – Дара Джалиль аль-Хаят. В завершение встречи обе стороны обменялись памятными подарками.

Понятно, что от одной встречи невозможно достичь сиюминутных положительных результатов. Для этого необходимы многократные встречи, обмен информацией, наращивание сотрудничества.

Делегация из Курдистана встретилась с Президентом Абхазии, с главой Правительства, с рядом министерств.

Курдистан старается возродить туризм у себя в стране, поэтому гости посетили основные достопримечательности Абхазии.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 71Выпуск: 3811Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ