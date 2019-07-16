ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА СССР

Точка зрения

В своей знаменитой речи в Мюнхене в 2007 г. российский Президент Владимир Путин заявил, что распад Советского Союза является геополитической мировой катастрофой. Это справедливые слова, поскольку с уходом в небытие сверхдержавы, какой был СССР, в мире нарушился баланс сил, возросли нестабильность и различные риски в международной сфере. Произошло это вопреки желанию большинства советских людей, высказавшихся на референдуме за сохранение СССР. Правда, республики Прибалтики и Грузия, где к тому времени верховодили крайние националисты, не участвовали в нем. В Абхазии же, несмотря на запрет Тбилиси, референдум состоялся, но без участия грузинской части населения. Большинство граждан Абхазии проголосовало за сохранение общего Союзного государства.

Будущий лидер Абхазии Владислав Ардзинба, являясь в тот период депутатом Верховного Совета СССР, возглавлял фракцию депутатов, которая настойчиво боролась за сохранение советской страны. Не желали выхода из СССР и среднеазиатские республики . Ни один их представитель не участвовал в беловежском сговоре, где был положен конец существованию советского государства.

Главный инициатор этого акта Борис Ельцин, подписывая документ, думал лишь о том, как прорваться на вершину власти. (Он понимал, что при сохранении СССР ему этого не видать). Поэтому он с такой легкостью отказался от тех преференций, которые, по справедливости, Россия должна была получить при развале СССР. Его мало волновали судьбы миллионов этнических русских, которые вследствие этого «развода» оказывались на чужбине. Он лишал Россию геополитических интересов, солидаризируясь с русофобскими лидерами и движениями Прибалтики и Закавказья. (Небезынтересно, что на торжественном банкете в честь своей победы на президентских выборах Ельцин назначил тамадой самого отъявленного русофоба Звиада Гамсахурдия). Симпатии Ельцина и его сторонников к националистам и русофобам в бывших советских республиках были связаны с тем, что без последних развал Союза был бы невозможен. Об этом, в частности, говорится в признании одного из ярых ельцинистов, бывшего преподавателя Высшей партийной школы при ЦК КПСС, впоследствии депутата Госдумы А. Нуйкина, заявившего: «Мы поддерживали все, что расшатывало ее (власть. – Авт.), а без подключения очень мощных национальных рычагов, взаимных политических интересов было не свалить эту махину».

Со времени распада СССР прошло немало времени, однако до сих пор продолжаются дискуссии о том, насколько это было правомерно и неизбежно. Еще нет юридической оценки этого акта. Высказываются разные точки зрения. Одни (преимущественно прозападные либералы) придерживаются мнения, что Советский Союз исчерпал себя, и закономерно должен был исчезнуть. Другие считают, что ресурсы и возможности для существования нашего общего государства были, его просто рушили вполне сознательно и осмысленно. Мы – я и мои единомышленники – разделяем точку зрения последних и убеждены, что произошедшее стало рукотворной катастрофой. Если многие великие государства, империи разрушались в результате войн, то разрушение СССР произошло в результате предательства тогдашней политической верхушки в лице М. Горбачева, А. Яковлева, Э. Шеварднадзе, Б. Ельцина, Л. Кравчука. Исторически в России, в том числе и в СССР , роль личности всегда была значима. Но в тот судьбоносный период не оказалось во главе советского государства лидера, способного наметить верные пути выхода из кризисной ситуации. Глава же Компартии и государства Михаил Горбачев явно не был склонен к этому.

Его риторика о «перестройке», «гласности», «новом мышлении» была чистой воды пустословием. Была разрушена идеологическая основа государства. Критика с целью очищения и развития социализма затем трансформировалась в отказ от него и в воспевание капитализма. В стране, которая никогда не жила в условиях демократии в современном ее понимании, такие резкие повороты вели к ослаблению центральной власти, к дезинтеграции страны. Ведь для стабильной жизни такой страны как СССР (равно как и России), с ее огромной территорией, многонациональным и поликонфессионным населением, ослабление центральной власти закономерно ведет к ее разрушению. Горбачев и его единомышленники не оказались способными (или не захотели) понять, что столь масштабное политическое землетрясение, каким стало разрушение СССР, будет иметь острые болезненные последствия. Лишь приход во власть Владимира Путина изменил ситуацию, и страна постепенно стала подниматься с колен.

Немало усилий приложил к развалу СССР Запад, этого там последовательно добивались на протяжении долгих десятилетий. Известно, что еще в самом начале 50-х годов в США был создан специальный фонд с огромным финансированием, цель которого – идеологическое воздействие на СССР и его развал. Масштаб этой работы наращивался не только Вашингтоном, но и другими странами Запада. После развала СССР там откровенно стали говорить и писать о тайной войне, которую они вели против СССР, о том, как водили за нос Горбачева. В связи с этим можно вспомнить, как в 1995 г. на заседании начальников военных штабов, тогдашний президент США Б.Клинтон сообщил, во сколько им обошлось разрушение Советского Союза, и добавил, что теперь надо сделать то же самое и с Россией. (Они были уверены, что России не суждено твердо встать на ноги). Неотступно этому курсу следует нынешнее вашингтонское руководство, добиваясь однополярности мира, что означает передачу суверенитета одной сверхдержаве – США.

Грузинские националисты, наряду с прибалтийцами, шли в «первой шеренге» разрушителей СССР, обвиняя Союз в угнетении их народов. Такие популистские «лидеры», были и в других советских республиках, в том числе и в России, они вколачивали в головы масс: разрушим Советский Союз, обретем независимость, откажемся от социализма, резко изменится жизнь, все будут счастливы. Все это было демагогией и обманом российских граждан. 20 июня с.г., «на прямой линии» общения с гражданами России Президент РФ В.Путин, характеризуя этот уже минувший период, сказал: «…За это время полностью развалилась социальная сфера, промышленность, мы утратили оборонку, развалили Вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, поставили страну на грань утраты суверенитета и развала».

В результате распада СССР Россия оказалась во враждебном окружении. Бывшие союзные республики – прибалтийские, Грузия, Украина стали ее лютыми врагами. Прибалтика давно стала членом военного блока НАТО, а две другие усиленно добиваются того же. Ныне американские войска стоят в 8 из 15 бывших советских республик. И не собираются оттуда уходить. Последствия распада СССР поистине катастрофичны.

Делая сегодня решительный поворот в сторону Запада и США, Грузия представляет их землей всеобщего счастья. Но это не принесло ожидаемого счастья грузинскому народу, не принесло стране политической стабильности. Наоборот, такая независимость Грузии открыла, своего рода, ящик Пандоры политическим дрязгам и противостояниям в обществе. Об этом свидетельствуют хотя бы июньские (2019 г.) массовые политические акции в Тбилиси. То есть новая жизнь Грузии оказалась несладкой. Поначалу пьянила, как вино «хванчкара», но быстро дала головную боль. Грузия столкнулась с серьезными проблемами, которых никак не ожидала, в том числе и социальными. Группа известных представителей грузинской интеллигенции обратилась с письмом к аккредитованным в Грузии дипломатам и международным организациям с упреком за недостаточное внимание к их стране. Авторы письма констатируют, что на заре независимости Грузии их прозападная политика осложнила российско-грузинские отношения, следствием чего стало нарушение территориальной целостности их страны, это также привело к возникновению социально-экономических проблем, народ обнищал, численно сократился более чем на один миллион. А до распада Советского Союза Грузия представляла собой республику с самой мощной экономикой. Это правда. Однако встает вопрос: если все так было хорошо в советское время, то о чем думали, когда сами рушили эту страну? Невольно вспоминается анекдот о том, как скорпион укусил на середине реки перевозившую его черепаху, а потом удивился, что начал тонуть.

(Окончание в следующих номерах)

Константин ДУМАА, профессор кафедры политологии и социологии АГУ

Номер: 72Выпуск: 3812Рубрика: политикаАвтор: Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ